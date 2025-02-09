韓業內人士選出2025年「最值得期待5大劇集&綜藝」！朴寶劍&IU《苦盡柑來遇見你》人氣高，《魷魚遊戲3》《黑白大廚2》續集也轟動

韓國雜志CINE21集結52名業內人士及專家意見，公開了最新的「2025韓國娛樂產業展望」調查報告，其中提到今年最值得期待的影視作品，讓很多人表示有同感！

CINE21本次咨詢對象包括Netflix總監、CJ ENM電影事業部長、樂天娛樂內容事業本部長、TVING內容長、Wavve行銷長、Studio Dragon企劃製作事業部長、Namoo Actors社長、BH娛樂公司代表、Keyeast娛樂公司代表等等，十分全面。



以上人士選出今年最值得期待的5大影像內容，第一是由朴寶劍和IU主演的Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》。



這部劇以風光美麗的濟州島為背景，講述叛逆勇敢少女愛純與老實木訥少年寬植充滿冒險的一生，描述兩人在花開花落四季中的動人故事，3月7日起上線公開！



第二是火爆多年《魷魚遊戲》的第三季。 第二季於去年底上線，僅三週就成為了 Netflix 歷史上觀看次數第三高的原創影集，超越《魷魚遊戲》第一季和美國恐怖喜劇《星期三》，也成為所有續集作品中觀看次數最多的一部。



目前公開的第三季劇照中，失去好友的奇勳手被銬住、看起來非常憤怒，還有表情沉重的負責人（李炳憲 飾）、穿著粉紅色制服仰望高處的姜霞（朴圭瑛 飾），以及圍在棺材周圍的賢珠（朴成焄 飾）、容植（梁東根 飾）、金子（姜愛心 飾）、 純熙（曺柔理 飾），讓人對最終季的死亡遊戲愈加好奇。 第三季已定檔6月27日上架。









第三是短影音平臺的內容，在此不做贅述~

第四是《黑白大廚：料理階級大戰》第二季。 去年公開的第一季在各國觀眾中引起極大反響，精彩的廚藝對決很狠抓住大家的視線與胃口。 第二季繼續由白種元和安成宰帶人評審，據悉參加報名的廚師人數已超過一千名！預計將在下半年正式公開。



第五是由金宇彬和秀智二次合作主演的奇幻浪漫喜劇《都會實現嗎》，講述休假千年的燈神「精靈」與缺乏情感的人類女子「佳英」之間圍繞三個願望展開的故事。



劇照中的金宇彬時而一頭長髮、穿著破舊T恤，時而西裝革履、乾淨整潔，秀智則趴在沙漠中，仿彿在尋找什麼東西。 這是金宇彬和秀智在《任意依戀》之後時隔7年再次合作，令人十分期待他們的化學反應。







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