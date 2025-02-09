韩业内人士选出2025年「最值得期待5大剧集&综艺」！朴宝剑&IU《苦尽柑来遇见你》人气高，《鱿鱼游戏3》《黑白大厨2》续集也轰动

韩国杂志CINE21集结52名业内人士及专家意见，公开了最新的「2025韩国娱乐产业展望」调查报告，其中提到今年最值得期待的影视作品，让很多人表示有同感！

CINE21本次咨询对象包括Netflix总监、CJ ENM电影事业部长、乐天娱乐内容事业本部长、TVING内容长、Wavve行销长、Studio Dragon企划制作事业部长、Namoo Actors社长、BH娱乐公司代表、Keyeast娱乐公司代表等等，十分全面。



以上人士选出今年最值得期待的5大影像内容，第一是由朴宝剑和IU主演的Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》。



这部剧以风光美丽的济州岛为背景，讲述叛逆勇敢少女爱纯与老实木讷少年宽植充满冒险的一生，描述两人在花开花落四季中的动人故事，3月7日起上线公开！



第二是火爆多年《鱿鱼游戏》的第三季。 第二季於去年底上线，仅三周就成为了 Netflix 历史上观看次数第三高的原创影集，超越《鱿鱼游戏》第一季和美国恐怖喜剧《星期三》，也成为所有续集作品中观看次数最多的一部。



目前公开的第三季剧照中，失去好友的奇勋手被铐住、看起来非常愤怒，还有表情沉重的负责人（李炳宪 饰）、穿著粉红色制服仰望高处的姜霞（朴圭瑛 饰），以及围在棺材周围的贤珠（朴成焄 饰）、容植（梁东根 饰）、金子（姜爱心 饰）、 纯熙（曺柔理 饰），让人对最终季的死亡游戏愈加好奇。 第三季已定档6月27日上架。









第三是短影音平台的内容，在此不做赘述~

第四是《黑白大厨：料理阶级大战》第二季。 去年公开的第一季在各国观众中引起极大反响，精彩的厨艺对决很狠抓住大家的视线与胃口。 第二季继续由白种元和安成宰带人评审，据悉参加报名的厨师人数已超过一千名！预计将在下半年正式公开。



第五是由金宇彬和秀智二次合作主演的奇幻浪漫喜剧《都会实现吗》，讲述休假千年的灯神「精灵」与缺乏情感的人类女子「佳英」之间围绕三个愿望展开的故事。



剧照中的金宇彬时而一头长发、穿著破旧T恤，时而西装革履、干净整洁，秀智则趴在沙漠中，仿佛在寻找什么东西。 这是金宇彬和秀智在《任意依恋》之后时隔7年再次合作，令人十分期待他们的化学反应。







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