【韓網熱門】歌曲不難，但唱法很像TROT的防彈少年團JIN的solo曲！網友評論褒貶不一

防彈少年團成員JIN前段時間發行了個人SOLO歌曲〈I'll Be There〉，有網友指出「歌曲不難，但他的唱法如同trot」，在theqoo上引發近千條留言。

原PO表示：「這是一首很普通的樂隊搖滾音樂，但因為他唱法獨特，好壞評論參半，有個別意見稱『作為防彈少年團的solo，為之付出的資本和企劃優點可惜』」。



韓國網友評論：

1. 可能我超愛樂隊搖滾，所以非常喜歡這首歌，雖然他是hybe的，但我也為他加油

2. 確實蠻老套的

3. 其實蠻不錯的，只是回歸的時間有些...... 之前反響還不錯啊，現在怎麼突然變差了

4. 確實唱法和搖滾不是特別吻合

5. 哇，你這麼一說確實很像trot

6. 之前我說一般的時候被粉絲直接甩出國外評論家狂讚的新聞網站，大家要小心喔，而且我根本不在乎，粉絲自嗨罷了

7. 其實他還蠻適合唱trot的

8. 這張臉去當演員多好啊，唱歌和跳舞就算了

9. 這就是trot，有趙容弼年輕時候的味道

10. Hybe本身歌曲就不行

11. 第一次在愛豆的音樂裡聽出了trot的味道

12. 歌其實蠻好的，但MV的話，按公司的規模來說確實有些過了

13. 其實我覺得比起trot，更像以前的鄉村音樂，美國那種folk song(民歌)

14. 近期的trot也不是這樣啊

15. 比起trot，更像正年

16. JIN，加油

17. 在我看來，bts裡除了柾國，唱功都很一般

18. 確實有人喜歡有人不喜歡，但是看live的話，他唱的還不錯

19. 確實有點像trot，但是作為bts的成員，mv的預算怎麼這麼低

20. MV、歌曲，所有看到的東西真的..... 如果實力不行的話，公司應該幫他處理好啊，雖然我不是防彈的粉，也覺得很生氣

21. 可是我還蠻喜歡這首歌的，加油

原文：https://theqoo.net/square/3461732130

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