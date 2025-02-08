人氣女團 IVE 成為 2025 年首位獲得「四冠王」榮耀的藝人，累計在音樂節目中達成八冠王的輝煌紀錄！

恭喜 IVE ~~~！！！成為今年第一組達成「四冠王」的歌手團體，雙主打〈REBEL HEART〉和〈ATTITUDE〉關注度極高～。

女團 IVE（安兪眞、秋天、Rei、張員瑛、Liz、李瑞）在 2025 年全新的一年實現了首個「四冠王」成就。

IVE 在今天 8 日播出的 MBC 音樂節目《Show! 音樂中心》中，憑藉第三張迷你專輯《IVE EMPATHY》先行公開的主打歌〈REBEL HEART〉奪得冠軍一位。她們不僅成為 2025 年首位獲得「四冠王」榮耀的藝人，還累計在音樂節目中達成「八冠王」的紀錄。





早先6日在Mnet《M Countdown》拿下冠軍時，就率先透過所屬公司Starship娛樂發表感言，IVE 表示：「能夠在《M Countdown》的回歸舞台上，演唱〈ATTITUDE〉的同時，以〈REBEL HEART〉獲得 2025 年首個三冠王，這一切都要感謝始終如一支持 IVE 的 DIVE（粉絲名）。」如今再奪一冠，可喜可賀。



「因為世界巡演的關係，與大家有了一段較長的空白期，這次回歸我們下了很大的功夫，就是希望帶給等待已久的 DIVE 們更好的表現。而這份努力不僅被 DIVE 看到，也獲得了很多人的關注與支持，真的非常感謝大家。祝願大家在 2025 年新年快樂，時刻幸運，永遠充滿活力！」

IVE 透過主打曲〈ATTITUDE〉展現了輕快旋律與充滿自信的歌詞，如「退縮什麼？反正幸運總是偏向我」以及「我就是那個女孩，我就是那個態度」，搭配活力滿滿的舞蹈，為回歸舞台帶來了滿滿的能量。

▼〈ATTITUDE〉MV：



達成 2025 年首個三冠王的先行公開曲〈REBEL HEART〉則極具感染力，描繪了一群擁有不同故事的「反叛者」團結前行的氛圍。該曲自上月 13 日發佈以來，

在 Bugs、Melon、FLO、VIBE 等韓國主要音源榜單上名列前矛，並成功進入中國最大音樂串流平台 QQ 音樂、美國權威音樂媒體 Billboard、日本 Billboard 及英國官方榜單等多個國際排行榜，展現團隊強大的影響力。

▼〈REBEL HEART〉MV：



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