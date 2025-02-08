人气女团 IVE 成为 2025 年首位获得「四冠王」荣耀的艺人，累计在音乐节目中达成八冠王的辉煌纪录！

恭喜 IVE ~~~！！！成为今年第一组达成「四冠王」的歌手团体，双主打〈REBEL HEART〉和〈ATTITUDE〉关注度极高～。

女团 IVE（安兪眞、秋天、Rei、张员瑛、Liz、李瑞）在 2025 年全新的一年实现了首个「四冠王」成就。

IVE 在今天 8 日播出的 MBC 音乐节目《Show! 音乐中心》中，凭藉第三张迷你专辑《IVE EMPATHY》先行公开的主打歌〈REBEL HEART〉夺得冠军一位。她们不仅成为 2025 年首位获得「四冠王」荣耀的艺人，还累计在音乐节目中达成「八冠王」的纪录。





早先6日在Mnet《M Countdown》拿下冠军时，就率先透过所属公司Starship娱乐发表感言，IVE 表示：「能够在《M Countdown》的回归舞台上，演唱〈ATTITUDE〉的同时，以〈REBEL HEART〉获得 2025 年首个三冠王，这一切都要感谢始终如一支持 IVE 的 DIVE（粉丝名）。」如今再夺一冠，可喜可贺。



「因为世界巡演的关系，与大家有了一段较长的空白期，这次回归我们下了很大的功夫，就是希望带给等待已久的 DIVE 们更好的表现。而这份努力不仅被 DIVE 看到，也获得了很多人的关注与支持，真的非常感谢大家。祝愿大家在 2025 年新年快乐，时刻幸运，永远充满活力！」

IVE 透过主打曲〈ATTITUDE〉展现了轻快旋律与充满自信的歌词，如「退缩什么？反正幸运总是偏向我」以及「我就是那个女孩，我就是那个态度」，搭配活力满满的舞蹈，为回归舞台带来了满满的能量。

▼〈ATTITUDE〉MV：



达成 2025 年首个三冠王的先行公开曲〈REBEL HEART〉则极具感染力，描绘了一群拥有不同故事的「反叛者」团结前行的氛围。该曲自上月 13 日发布以来，

在 Bugs、Melon、FLO、VIBE 等韩国主要音源榜单上名列前矛，并成功进入中国最大音乐串流平台 QQ 音乐、美国权威音乐媒体 Billboard、日本 Billboard 及英国官方榜单等多个国际排行榜，展现团队强大的影响力。

▼〈REBEL HEART〉MV：



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