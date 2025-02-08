84歲金惠子和小42歲的「糙漢」男神演夫妻！孫錫久：我可是前輩親選的喔！《比天堂還美麗》公開奇幻預告

演員金惠子和孫錫久將飾演夫妻。

JTBC新土日劇《比天堂還美麗》是一部超越現世的浪漫劇，講述了一對在天國重逢的夫妻的故事。金惠子飾演80歲時抵達天國的「李海淑」。 海淑在丈夫出事之後成為了家中的頂樑柱，歷經生活錘鍊的「鬥士」。孫錫久則飾演「海淑」的丈夫「高岳俊」。 離開妻子后，他在天國建了一座漂亮的房子，作為郵遞員等待與愛妻海淑的重逢。



新劇的製作陣容也令人充滿期待，由金鉐潤導演與李楠圭、金秀珍編劇再次合作，他們曾合作過人氣劇《耀眼》。 同樣出彩的還有主演陣容，除了金惠子和孫錫久之外，韓志旼、李姃垠、千浩鎮、柳德煥等派實力也將參與其中。



日前公開的預告片引發了觀眾們極大的好奇心，金惠子和孫錫久作為夫妻亮相，展現了前所未見的「異世界」化學反應。 「海淑」選擇以80歲的身份生活的原因也被揭示出來。 她從「岳俊」那裡聽到「你20歲時很美，40歲時很美，但現在最美」的話。然而真正等待她的是已經回到30歲年輕時的丈夫，雖然重逢令人驚訝，但兩人將開始他們的第二段婚姻生活。



劇組表示：「孫錫久最近在綜藝節目中透露自己因是『金惠子選中的』才加入這部戲，所以請大家期待他將展現出怎樣的默契。」

另外，《比天堂還美麗》預計將在4月首播。

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