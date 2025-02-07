再看n次《我的完美秘書》韓志旼&李浚赫Kiss！網：為國家著想兩人要結婚！療癒心靈！

《我的完美秘書》第9集姜智允（韓志旼 飾）和劉恩浩（李浚赫 飾）在玄關激吻的場面，是自陽台曖昧場面後，再次掀起觀眾內心波瀾。有人覺得已血脈噴張，有人卻說不夠激烈，看不夠的話……花絮還有！

*先前報導回顧：

‎〈《我的完美秘書》EP.9收視創新高！李浚赫&韓志旼激吻，網：李浚赫就該這樣用、應該再激烈點〉‎

第9集兩人試戲、不同角度拍了又拍，有個鏡頭NG了沒採用。A4空白紙掉下來，其中一張不偏不倚當了小三擋在兩人中間XD，導演沒喊卡，李浚赫就拿起紙看了看又看向韓志旼笑出來，兩個人相視而笑，韓志旼最後把頭靠在李浚赫身上……



花絮還收錄了，劉恩浩在陽台親親、摸摸姜智允頭稱讚「妳今天也做得很好」場面，正片姜智允是握住劉恩浩的手回應：「你也做得很好。」花絮韓志旼竟然也有摸李浚赫的頭！可能是想示範？真正拍完後韓志旼又伸手想摸XD。



看完好幾支花絮，大家都應該知道了李浚赫和飾演「禹正勛」的金度勳超愛加戲了吧？兩人在比腕力的戲上，還演了劉恩浩贏禹正勛的版本，金度勳手被制伏後連身體都倒，李浚赫就馬上從他後方抱住他，Bromance滿滿啊～！



「戲精」李浚赫還一度加戲，在金度勳講完比手腕台詞後，他爽快答應還表演「瞬間脫外套」，現場瞬間爆笑！和客串的郭時暘演握手較勁戲碼時，他緊抓著不放讓郭時暘完全走不動，根本在對剛來具組的郭時暘下馬威吧XD。李浚赫私下真的有搞笑戲胞，喜歡的觀眾絕不能錯過花絮啊！



就像看正片一樣，網友看完花絮還是很激動，喊「從國家福利角度出發，要讓兩個人結婚，看兩個人一起會療癒心靈」、「因為太相配了，有第二個玄彬和孫藝真的感覺」、「喜歡他們的吻戲和擁抱戲不用模棱兩可的姿勢，看其他電視劇都有些彆扭只貼著臉和肩膀，韓志旼和李浚赫真的像戀人緊貼，所以更真了」、「為什麼現在的幕後花絮的吻戲比正式播出的吻戲更適合ㅠㅠ……在SBS倒了之前，把背後擁抱下班的花絮也交出來吧」、「志旼最近只和年輕演員們演戲，可能是遇到了真正的成人男演員，臉也變得很紅，每次接吻都覺得很害羞」、「（李浚赫）故意發出粗重的呼吸聲……」等等。

今晚即將播出的第10集，官方已釋出搶先看片段，小星說有「不能和男人說的秘密」，到底是什麼呢？她悄悄把姜智恩帶走，講了女人間的小秘密。



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