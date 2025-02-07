再看n次《我的完美秘书》韩志旼&李浚赫Kiss！网：为国家著想两人要结婚！疗愈心灵！

《我的完美秘书》第9集姜智允（韩志旼 饰）和刘恩浩（李浚赫 饰）在玄关激吻的场面，是自阳台暧昧场面后，再次掀起观众内心波澜。有人觉得已血脉喷张，有人却说不够激烈，看不够的话……花絮还有！

*先前报导回顾：

‎〈《我的完美秘书》EP.9收视创新高！李浚赫&韩志旼激吻，网：李浚赫就该这样用、应该再激烈点〉‎

两人试戏、不同角度拍了又拍，有个镜头NG了没采用。A4空白纸掉下来，其中一张不偏不倚当了小三挡在两人中间XD，导演没喊卡，李浚赫就拿起纸看了看又看向韩志旼笑出来，两个人相视而笑，韩志旼最后把头靠在李浚赫身上……



花絮还收录了，刘恩浩在阳台亲亲、摸摸姜智允头称赞「你今天也做得很好」场面，正片姜智允是握住刘恩浩的手回应：「你也做得很好。」花絮韩志旼竟然也有摸李浚赫的头！可能是想示范？真正拍完后韩志旼又伸手想摸XD。



看完好几支花絮，大家都应该知道了李浚赫和饰演「禹正勋」的金度勋超爱加戏了吧？两人在比腕力的戏上，还上演了刘恩浩赢禹正勋的版本，金度勋手被制伏后连身体都倒，李浚赫就马上从他后方抱住他免得他跌地，Bromance满满啊～！



「戏精」李浚赫还多加很多戏，在金度勋讲完下战帖比手腕的台词后，他爽快答应还魄力表演「瞬间脱外套」，导演一卡就全场大笑！而和客串的郭时阳演握手较劲戏码时，他紧抓著郭时阳的手让对方完全走不动，郭时阳都被他逗笑到脸红(?)了！李浚赫私下真的有搞笑戏胞，喜欢的观众绝不能错过花絮啊！



就像看正片一样，网友看完花絮还是很激动敲碗韩志旼和李浚赫在一起，喊「从国家福利角度出发，要让两个人结婚，看两个人一起会疗愈心灵」、「因为太相配了，有第二个玄彬和孙艺真的感觉」、「喜欢他们的吻戏和拥抱戏不用模棱两可的姿势，看其他电视剧都有些别扭只贴著脸和肩膀，韩志旼和李浚赫真的像恋人紧贴，所以更真了」、「为什么现在的幕后花絮的吻戏比正式播出的吻戏更适合ㅠㅠ……在SBS倒了之前，把背后拥抱下班的花絮也交出来吧」、「志旼最近只和年轻演员们演戏，可能是遇到了真正的成人男演员，脸也变得很红，每次接吻都觉得很害羞」、「（李浚赫）故意发出粗重的呼吸声……（掩嘴）」等等。

今晚即将播出的第10集，官方已释出抢先看片段，小星说有「不能和男人说的秘密」，到底是什么呢？她悄悄把姜智允带走，讲了女人间的小秘密。



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