朴寶劍&IU主演Netflix新劇《苦盡柑來遇見你》釋出全新預告及劇照，甜虐青春3月啟程！

由朴寶劍和IU主演的Netflix新劇《苦盡柑來遇見你》（原譯名：您辛苦了）今日公開前導預告及劇照，青澀年少的情愫和濟州島風光真的太迷人了！

《苦盡柑來遇見你》聚焦出生於濟州的叛逆勇敢少女愛純與老實木訥少年寬植充滿冒險的一生，描述兩人在濟州島花開花落四季中的動人故事。 Netflix今日公開了充滿春天氣息的預告片，以及愛順與寬植的角色劇照。

前導預告片呈現了愛純與寬植從童年到學生時期的青澀模樣，他們在同一個小區出生、一起長大，愛純雖然表面上對總是跟在身邊的寬植感到不耐煩，卻又時常流露出關心；而寬植個性木訥，做事總是笨拙但真誠，兩人的互動讓人忍不住會心一笑。



特別是當他們在拌嘴後仍然相互牽手前行的畫面，更讓人期待這對歡喜冤家之間的可愛火花。此外，寬植堅定地說出「我會照顧你的」，搭配IU的旁白「有些人面對困難時絲毫不退縮」（韓文原文是：在那個「No Thank You」的時代，有些人選擇「No Back」），更增添了對這段青春冒險故事的好奇與期待。



預告片中的愛純與寬植，宛如春天般充滿生機，展現了人生四季中時而晴朗、時而陰鬱的瞬間，預示著本劇將以輕快幽默的方式描繪他們的故事。



同步公開的劇照中，身穿校服的愛純與寬植展現出純真的學生氣息。站在油菜花田中的愛順，與她平時活潑叛逆的形象不同，流露出一絲慌張，讓人好奇她即將面臨的故事發展。



另一張劇照中，寬植深情望著愛純，而愛純似乎在隱藏什麼，兩人微妙的互動增添了更多想像空間。



《苦盡柑來遇見你》將於3月7日通過Netflix獨家上線，敬請期待！

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