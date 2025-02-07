「99s前輩」安政源＆金雋婠來了！韓媒爆柳演錫＆鄭敬淏將特別出演《總有一天會機智的實習醫生生活》！

6日，有韓媒報導柳演錫、鄭敬淏將特別出演將在4月首播的 《總有一天會機智的實習醫生生活》。對此，tvN 方面則謹慎回應：「請通過節目確認。」

《總有一天會機智的實習醫生生活》是《機智醫生生活》系列的衍生劇，由高允貞、申詩雅、韓藝智、姜有錫、鄭俊元主演。該劇是以《機智醫生生活》爲背景的律帝醫院分院「鐘路律濟醫院」所屬婦產科教授和實習醫生們真實的醫院生活和友情故事。



柳演錫和鄭敬淏《機智醫生生活》分別飾演律帝醫院的小兒外科助理教授「安政源」和胸腔外科副教授兼科長「金雋婠」，深受觀眾喜愛，他們會在《總有一天會機智的實習醫生生活》如何登場？也備受關注。但...不能99s都一起出演嗎 XD



另外，《總有一天會機智的實習醫生生活》原訂計畫接檔《淚之女王》於去年5月播出，但由於專業醫生們集體提交辭職書（因反對政府醫學大學招生名額）而推遲編排時間，日前確定將在今年4月播出。而申沅昊導演、李祐汀作家也作爲創作者參與其中，由參與《請回答1988》、《機智醫生生活》金宋熙作家執筆，《Drama Special－污跡》、《為你心動》李民秀導演執導。



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