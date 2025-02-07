朴宝剑&IU主演Netflix新剧《苦尽柑来遇见你》释出全新预告及剧照，甜虐青春3月启程！

由朴宝剑和IU主演的Netflix新剧《苦尽柑来遇见你》（原译名：您辛苦了）今日公开前导预告及剧照，青涩年少的情愫和济州岛风光真的太迷人了！

《苦尽柑来遇见你》聚焦出生於济州的叛逆勇敢少女爱纯与老实木讷少年宽植充满冒险的一生，描述两人在济州岛花开花落四季中的动人故事。 Netflix今日公开了充满春天气息的预告片，以及爱顺与宽植的角色剧照。

前导预告片呈现了爱纯与宽植从童年到学生时期的青涩模样，他们在同一个小区出生、一起长大，爱纯虽然表面上对总是跟在身边的宽植感到不耐烦，却又时常流露出关心；而宽植个性木讷，做事总是笨拙但真诚，两人的互动让人忍不住会心一笑。



特别是当他们在拌嘴后仍然相互牵手前行的画面，更让人期待这对欢喜冤家之间的可爱火花。此外，宽植坚定地说出「我会照顾你的」，搭配IU的旁白「有些人面对困难时丝毫不退缩」（韩文原文是：在那个「No Thank You」的时代，有些人选择「No Back」），更增添了对这段青春冒险故事的好奇与期待。



预告片中的爱纯与宽植，宛如春天般充满生机，展现了人生四季中时而晴朗、时而阴郁的瞬间，预示著本剧将以轻快幽默的方式描绘他们的故事。



同步公开的剧照中，身穿校服的爱纯与宽植展现出纯真的学生气息。站在油菜花田中的爱顺，与她平时活泼叛逆的形象不同，流露出一丝慌张，让人好奇她即将面临的故事发展。



另一张剧照中，宽植深情望著爱纯，而爱纯似乎在隐藏什么，两人微妙的互动增添了更多想像空间。



《苦尽柑来遇见你》将於3月7日通过Netflix独家上线，敬请期待！

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