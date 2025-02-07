「99s前辈」安政源＆金隽婠来了！韩媒爆柳演锡＆郑敬淏将特别出演《总有一天会机智的实习医生生活》！

6日，有韩媒报导柳演锡、郑敬淏将特别出演将在4月首播的 《总有一天会机智的实习医生生活》。对此，tvN 方面则谨慎回应：「请通过节目确认。」

《总有一天会机智的实习医生生活》是《机智医生生活》系列的衍生剧，由高允贞、申诗雅、韩艺智、姜有锡、郑俊元主演。该剧是以《机智医生生活》爲背景的律帝医院分院「钟路律济医院」所属妇产科教授和实习医生们真实的医院生活和友情故事。



柳演锡和郑敬淏《机智医生生活》分别饰演律帝医院的小儿外科助理教授「安政源」和胸腔外科副教授兼科长「金隽婠」，深受观众喜爱，他们会在《总有一天会机智的实习医生生活》如何登场？也备受关注。但...不能99s都一起出演吗 XD



另外，《总有一天会机智的实习医生生活》原订计画接档《泪之女王》於去年5月播出，但由於专业医生们集体提交辞职书（因反对政府医学大学招生名额）而推迟编排时间，日前确定将在今年4月播出。而申沅昊导演、李佑汀作家也作爲创作者参与其中，由参与《请回答1988》、《机智医生生活》金宋熙作家执笔，《Drama Special－污迹》、《为你心动》李民秀导演执导。



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