「善宰」威力不减！边佑锡广告代言品牌名声榜超金秀贤&孔刘！品牌方大赞：努力、真诚、踏实

「善宰」边佑锡在广告代言品牌声誉榜2025年2月排名第一。

日前，据韩国企业声誉研究所的具昌焕（音译）所长表示：「根据2025年2月的品牌大数据分析结果，边佑锡品牌排名第一。 在对边佑锡广告品牌的连结分析中，『努力、真诚、踏实』的词汇频率较高。 分析边佑锡广告品牌的正、负面比例时，正面比例为92.01%。



韩国企业声誉研究所依据2025年1月6日到2025年2月6日期间的广告代言品牌大数据（共2545万7884条），分析了消费者行为分析，利用到了参与指数、媒体指数、互动指数、社区指数等指标，测算出广告代言品牌的声誉指数，该指标揭示了消费者在线行为对品牌消费的巨大影响。 广告代言品牌声誉分析能够测量消费者与品牌的关系、正负面评价、媒体关注度、消费者兴趣和互动量等内容。



广告代言品牌声誉分析是基於品牌声誉排名靠前的品牌，通过大数据声誉演算法，分析广告代言品牌与消费者的关系。 广告代言品牌声誉指数的细分指标中，还包含了广告渠道的权重。



2025年2月广告代言品牌声誉榜前30位的排名为：边佑锡、BLACKPINK、林英雄、孙兴慜、刘在锡、防弹少年团、金秀贤、孔刘、IVE、车银优、Faker、SEVENTEEN、李昌元、韩志旼、李政宰、申东烨、全炫茂、aespa、LE SSERAFIM、李炳宪、玄彬、永卓、白种元、金憓秀、金妍儿、马东锡、金钟国、BIBI、 姜镐童、孙锡久。

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