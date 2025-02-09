孫錫久和迪士尼樂園創始人是校友，15分鐘人像素描獲好評！戲裡演「糙漢」，戲外貴公子：公司年營業額55億

40歲的理想叔系男友、行走的荷爾蒙、既糙又性感，魅力值爆表，這些都是觀眾們給男演員孫錫久貼的標籤。

自從一部《我的解放日記》讓孫錫久爆火之後，他紮實的演技以及糙漢形象為其牢牢抓住了大批粉絲的心。 雖然不是頂級帥氣的顏值，卻有種莫名的吸引力，更被網友大讚性張力十足，演活了「具氏」的孫錫久在現實生活里也是背景精彩萬分的男人。



最近孫錫久做客了JTBC綜藝《拜託了，冰箱》，公開了自己冰箱中的食材，並展現了獨特的飲食喜好。主持人金成柱和安勝煥驚訝地發現，孫錫久竟然喜歡MZ世代偏愛的多樣食物。

節目還邀請了Netflix綜藝《黑白廚師：廚藝階級戰爭》中的冠軍權成俊和亞軍愛德華·李，再次展開了一場緊張的料理對決。 在15分鐘的限制時間內，他們展示了自己的絕技。 孫錫久品嘗完他們的料理後，驚歎道：「我無法冷靜下來，太棒了！」



主持人金成柱介紹孫錫久時提到：「他畢業於世界7大美院之一的芝加哥藝術學院，校友中還有沃爾特·迪士尼！」節目中他與漫畫家金風一起進行了一場素描對決，挑戰繪製愛德華·李的漫畫肖像。 兩人分別在1分鐘內展示自己的畫技。最終孫錫久的畫作得到了愛德華·李的認可。



雖然孫錫久經常在影視劇中扮演「糙漢」，但實際上現實生活里的他是精緻的富二代，家境殷實。 他本人曾是大田廣域市有名的精密機械製造公司——該公司2016年年銷售額達到55億韓幣，且他持有該公司34.33%的股份，是最大的股東。 該公司是孫錫久的父親所創建的南善精工（音譯）的後身。不過比起管理公司，孫錫久明顯更愛演戲，現如今他並未直接參與公司的經營，而是全身心投入到了演藝事業中，這就傳說中的「如果不好好演戲的話，就要回家繼承家業了」嗎？



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞