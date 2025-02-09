【韩网热门】歌曲不难，但唱法很像TROT的防弹少年团JIN的solo曲！网友评论褒贬不一

防弹少年团成员JIN前对时间发行了个人SOLO歌曲《I'll Be There》，有网友指出「歌曲不难，但他的唱法如同trot」，在theqoo上引发近千条留言。

原PO表示：「这是一首很普通的乐队摇滚音乐，但因为他唱法独特，好坏评论掺半，有个别意见称『作为防弹少年团的solo，为之付出的资本和企划优点可惜』」。



韩国网友评论：

1. 可能我超爱乐队摇滚，所以非常喜欢这首歌，虽然他是hybe的，但我也为他加油

2. 确实蛮老套的

3. 其实蛮不错的，只是回归的时间有些...... 之前反响还不错啊，现在怎么突然变差了

4. 确实唱法和摇滚不是特别吻合

5. 哇，你这么一说确实很像trot

6. 之前我说一般的时候被粉丝直接甩出国外评论家狂赞的新闻链接，大家要小心喔，而且我根本不在乎，粉丝自嗨罢了

7. 其实他还蛮适合唱trot的

8. 这张脸去当演员多好啊，唱歌和跳舞就算了

9. 这就是trot，有赵容弼年轻时候的味道

10. Hybe本身歌曲就不行

11. 第一次在爱豆的音乐里听出了trot的味道

12. 歌其实蛮好的，但MV的话，按公司的规模来说确实有些过了

13. 其实我觉得比起trot，更像以前的乡村音乐，美国那种folk song

14. 近期的trot也不是这样啊

15. 比起trot，更像正年

16. JIN，加油

17. 在我看来，bts里除了柾国，唱功都很一般

18. 确实有人喜欢有人不喜欢，但是看live的话，他唱的还不错

19. 确实有点像trot，但是作为bts的成员，mv的预算怎么这么低

20. MV、歌曲，所有看到的东西真的..... 如果实力不行的话，公司应该帮他处理好啊，虽然我不是防弹的粉，也觉得很生气

21. 可是我还蛮喜欢这首歌的，加油

原文：https://theqoo.net/square/3461732130

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