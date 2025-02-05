「愛情劇女王」徐玄振下部作品確定！確定出演新劇《Love Me》，這次將飾演婦產科醫生！

新劇《Love Me》改編自瑞典電視劇，講述雖然擁有財富、名譽和外貌，但除了這些一無所有的一個女人的成長故事。

由《你喜歡布拉姆斯嗎？》、《愛情的理解》趙英民導演與《第3種魅力》朴恩英、朴熙權作家合作打造。

今日（5）公開徐玄振確定出演的消息。劇中，徐玄振將飾演婦產科醫生徐俊京（서준경），雖然看起來是有個體面職業和外貌的 Wannabe Single ，但實際上卻是一個孤獨至極的人物。其背後隱藏著一個令人害怕的秘密，那就是7年前從因雷霆般的事故而崩潰的家庭中逃出來。為了不讓這個秘密被發現，她正努力活得更激烈、更堂正，某天她身邊出現唯一發現孤獨讓她坦率承認其孤獨的男人。



《Love Me》的製作組表示：「徐玄振不僅是單純地詮釋劇本中的人物，還具有真誠地傳達角色的敘事，讓人陷入其中的力量。她深度的演技和細膩的表現力，讓大家一起參與到徐俊京的成長的旅程中來。」

而徐玄振近年通過《你是我的春天》、《為何是吳秀才》和《一箱情緣》等作品，以不同的角色展現多樣的面貌，接下來在新劇《Love Me》會展現什麼樣的新魅力，也備受期待！



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