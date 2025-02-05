《外傷重症中心》現下話題度超越《魷魚遊戲2》，和《單身即地獄4》一起拿下TV話題度冠軍！

Netflix《外傷重症中心》、《單身即地獄4》分別奪得電視劇與非電視劇（TV-OTT）話題性冠軍，成為現下最熱門的兩部作品。

根據 Good Data Corporation 於 4 日發佈的2025年1月第5週 TV-OTT 話題性調查結果，Netflix《外傷重症中心》在公開僅兩週後便登上電視劇話題性第一名，話題性指數激增138.7%。



該劇的話題度比排名第二的《魷魚遊戲2》高出2.5倍以上，並在構成話題性的四個指標中，除新聞外的「網友聲量（VON）」、「影片」及「社群媒體（SNS）」三個領域均排名第一。此外，在電視劇演員話題性排名中，朱智勳奪冠，接著是排名第4的秋泳愚（秋英宇）、第11的賀營與第12的尹敬浩。

＊補充：《魷魚遊戲2》於2024年12月26日上線，《外傷重症中心》於2025年1月24日上線。

在非電視劇（綜藝）類別中，Netflix《單身即地獄4》奪冠，且自首播以來已連續三週穩居第一。於非電視劇演員話題性排名中，陸俊諝與李時安分別名列第4與第5。



Good Data Corporation此次調查範圍涵蓋2025年1月27日至2月2日期間播出或預定播出的TV-OTT電視劇、非電視劇節目及其出演者。

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