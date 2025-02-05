《外伤重症中心》现下话题度超越《鱿鱼游戏2》，和《单身即地狱4》一起拿下TV话题度冠军！

Netflix《外伤重症中心》、《单身即地狱4》分别夺得电视剧与非电视剧（TV-OTT）话题性冠军，成为现下最热门的两部作品。

根据 Good Data Corporation 於 4 日发布的2025年1月第5周 TV-OTT 话题性调查结果，Netflix《外伤重症中心》在公开仅两周后便登上电视剧话题性第一名，话题性指数激增138.7%。



该剧的话题度比排名第二的《鱿鱼游戏2》高出2.5倍以上，并在构成话题性的四个指标中，除新闻外的「网友声量（VON）」、「影片」及「社群媒体（SNS）」三个领域均排名第一。此外，在电视剧演员话题性排名中，朱智勋夺冠，接著是排名第4的秋泳愚（秋英宇）、第11的贺营与第12的尹敬浩。

＊补充：《鱿鱼游戏2》於2024年12月26日上线，《外伤重症中心》於2025年1月24日上线。

在非电视剧（综艺）类别中，Netflix《单身即地狱4》夺冠，且自首播以来已连续三周稳居第一。於非电视剧演员话题性排名中，陆俊諝与李时安分别名列第4与第5。



Good Data Corporation此次调查范围涵盖2025年1月27日至2月2日期间播出或预定播出的TV-OTT电视剧、非电视剧节目及其出演者。

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