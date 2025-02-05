《外傷重症中心》秋泳愚全家都有卓越DNA！與弟弟共演《玉氏夫人傳》就連爸爸也是昔日名模

最近相當受到矚目的一位新大勢男演員秋泳愚（秋英宇），接連在《外傷重症中心》與《玉氏夫人傳》讓觀眾留下深刻印象，而他來到YT頻道作客，MC洪錫天也揭開昔日與秋泳愚父親的淵源。

YT頻道《洪錫天的珠寶盒》邀請秋泳愚成為最新一集的嘉賓，MC洪錫天先是以「撼動大韓民國演藝圈的人才」來介紹他，更說2024年有邊佑錫，2025年就是秋泳愚，給予相當高度的評價，也在節目中公開自己如何親自邀請他來到節目的過程。



秋泳愚一登場，就讓洪錫天興奮到快要暈倒，和他面對面坐著，洪錫天還說自己彷彿就是玉泰英一樣，化身電視劇中的林知衍（林智妍）。他也向秋泳愚問到「小時候人氣高嗎」，秋泳愚害羞地回答說「不是沒有人氣」相當謙遜也展現另一種魅力。節目中更提到了秋泳愚有個模特兒出身的父親，洪錫天提到，聽說秋泳愚的父母親顏值都很高，而且父親也曾經擔任模特兒，而秋泳愚完美的繼承了帥氣血脈。



洪錫天也有點驚訝地回想起過往，秋泳愚還小的時候，父親應該常常出現在伸展台上，那時讓洪錫天很想問「這是韓國人沒錯嗎？」因為長得太帥氣了。據悉，秋泳愚的父親應該就是知名的模特兒秋勝日，有著類似混血兒般的臉孔。洪錫天也笑說幸虧自己當時忍住沒有問出這問題，秋泳愚更接著開玩笑說「要不然我可能差點無法出生」引發大笑。



不僅如此，在秋泳愚所主演的《玉氏夫人傳》中，親弟弟秋正愚（音譯）也在劇中演出，除了有角色的擔任，同時也成為秋泳愚的替身演出。可說是一家人有三美男，都在187公分以上，外表也如同父親一樣帥氣，優越的DNA完美呈現。次世代的新興演員秋泳愚接下來也將透過更多樣化的作品與觀眾們見面。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞