BLACKPINK完整體開唱，開啟2025年全球巡演

BLACKPINK將以完整體回歸，舉行全球巡迴演唱會。

6日，YG娛樂通過官方YouTube頻道發佈了BLACKPINK2025年世界巡演的預告篇，影片中可以看到坐滿Blink（BLACKPINK粉絲名）的演唱會現場，以及四位成員的身影。



BLACKPINK在2022年10月到2023年9月之間舉行了世界巡演「Born Pink」。 憑藉這次巡演，她們創下了全球女性歌手巡演收入的第六位，賺取了3.3億美元（約4000億韓元）。這一成績在K-pop女子團體的世界巡演歷史上也是創下了新紀錄，巡演覆蓋了全球34個城市，舉辦了66場演唱會，吸引了約180萬名全球Blink。 時隔1年5個，BLACKPINK的完整體巡演再次引起了廣泛的期待。YG方面表示：「今年將全力支持BLACKPINK的團體活動，內部已經組建了專門的項目團隊，計畫以符合BLACKPINK全球地位的大型專案來填滿這一年。」

與此同時，BLACKPINK的四位成員去年開啟了雙軌戰略的個人活動。 團體活動由YG負責，而個人活動則由各自的公司進行策劃。 Jennie成立了「Odd Atelier」，Jisoo成立了「Blissoo」，Lisa成立了「Loud Company」，Rosé則與Teddy合作成立了「THE BLACK LABEL」。

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