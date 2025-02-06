秋泳愚家庭生活大曝光：走紅後從回家「喊爸媽」變成「明星回來了」！爸爸竟是90年代超模

因熱播劇《玉氏夫人傳》而名聲大噪的演員秋泳愚在電視劇殺青之際接受了採訪，提及了家人，坦言出道當藝人全是父親的建議。

《玉氏夫人傳》講述了外知部的玉泰容（林知衍/林智妍飾）和為了保護她不惜冒生命危險的男人千承輝（秋泳愚飾）之間的激烈生存騙局。 大結局以13.6%的收視率劃下圓滿的句號。

秋泳愚通過《玉氏夫人傳》首次出演古裝劇，並且這也是他第一次一人分飾兩角，劇中成功地演繹了藝人男子千承輝和貴族家長子成允兼兩個性格迥異的角色，獲得了好評。 秋泳愚又在剛剛開播的的Netflix新劇《外傷重症中心》中亮相，表現獲得好評，使他成為了新一代的熱門演員。



由於秋泳愚的走紅，民眾們的視線自然聚焦在了他的家人身上，大家這才得知他的父親竟是90年代的超模秋勝日。 對於父親的身分，秋泳愚在採訪中表示：「大家都很開心，覺得很有趣。 因為我，他們在家裡不再覺得無聊，覺得挺好的。 周圍的朋友也常常打電話給他們。 據說，爸媽也因為我和很久沒聯繫的同學或者10年前認識的人重新通了電話，甚至出去吃飯了，這部份讓我覺得最驕傲。」



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當被問到家裡的稱呼是否有所改變時，秋泳愚回答道：「回到家裡，我說『媽媽爸爸，我回來了』時，他們會說『哦，明星來了』那種感覺吧。 有時候他們拿著手機看我的新聞或採訪，看到我進門時就趕緊藏起來。」

秋泳愚的親弟弟因為擔任了他的替身演員而引爆熱議，弟弟、演員車正愚（本名秋正愚）在千承輝和成允兼同時出現在同一畫面時替秋泳愚完成了一部份拍攝。 秋泳愚表示：「其實比起弟弟，我反而更緊張。 不過片場大家都非常歡迎他，覺得他很可愛。 正愚也很認真地準備了，表現得很好。 我和正愚都需要記住承和允兼的台詞，雖然很緊張也很困難，但他做得很好，非常感謝他。 希望有一天能和他真正合作演出，那將是一次特別的經歷。」



아놔 성윤겸이랑 닮은 사람으로 추영우 친동생 출연 pic.twitter.com/lOWrEciyCn — (@lovethisdrama) December 29, 2024

當提到弟弟車正愚為什麼用「車」而不是「秋」作為藝名時，秋泳愚表示：「我叫秋泳愚，弟弟叫秋正愚，只有中間字不一樣，而且長得也很像。 其實『秋』這個姓很特別，每次我去哪裡，總會有50多歲的人在新聞出來之前就問『是不是你父親以前是長髮的秋姓模特？』這時候我就知道他們說的是我父親，然後我就說『是我父親』。 也是因為這個原因，正宇才改了藝名為『車』吧。 如果他先用『秋』的話，我可能就會改成『車泳愚』了。

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