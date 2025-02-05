《外伤重症中心》秋泳愚全家都有卓越DNA！与弟弟共演《玉氏夫人传》就连爸爸也是昔日名模

最近相当受到瞩目的一位新大势男演员秋泳愚（秋英宇），接连在《外伤重症中心》与《玉氏夫人传》让观众留下深刻印象，而他来到YT频道作客，MC洪锡天也揭开昔日与秋泳愚父亲的渊源。

YT频道《洪锡天的珠宝盒》邀请秋泳愚成为最新一集的嘉宾，MC洪锡天先是以「撼动大韩民国演艺圈的人才」来介绍他，更说2024年有边佑锡，2025年就是秋泳愚，给予相当高度的评价，也在节目中公开自己如何亲自邀请他来到节目的过程。



秋泳愚一登场，就让洪锡天兴奋到快要晕倒，和他面对面坐著，洪锡天还说自己彷佛就是玉泰英一样，化身电视剧中的林知衍（林智妍）。他也向秋泳愚问到「小时候人气高吗」，秋泳愚害羞地回答说「不是没有人气」相当谦逊也展现另一种魅力。节目中更提到了秋泳愚有个模特儿出身的父亲，洪锡天提到，听说秋泳愚的父母亲颜值都很高，而且父亲也曾经担任模特儿，而秋泳愚完美的继承了帅气血脉。



洪锡天也有点惊讶地回想起过往，秋泳愚还小的时候，父亲应该常常出现在伸展台上，那时让洪锡天很想问「这是韩国人没错吗？」因为长得太帅气了。据悉，秋泳愚的父亲应该就是知名的模特儿秋胜日，有著类似混血儿般的脸孔。洪锡天也笑说幸亏自己当时忍住没有问出这问题，秋泳愚更接著开玩笑说「要不然我可能差点无法出生」引发大笑。



不仅如此，在秋泳愚所主演的《玉氏夫人传》中，亲弟弟秋正愚（音译）也在剧中演出，除了有角色的担任，同时也成为秋泳愚的替身演出。可说是一家人有三美男，都在187公分以上，外表也如同父亲一样帅气，优越的DNA完美呈现。次世代的新兴演员秋泳愚接下来也将透过更多样化的作品与观众们见面。

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