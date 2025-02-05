IVE安俞真無心之言變話題，「韓醫院」梗闖入醫界雷區！網友爆笑，韓醫師不買帳

都說人紅是非多，超人氣女團IVE成員安俞真最近就因為在電視節目中的發言遭到了韓國不少「韓醫師」的口諭筆伐。

最近韓網多個論壇上所謂的「安俞真韓醫院梗」引發了熱議，這一梗源自於安俞真在出演YouTube節目《Salon Drip 2》時提到自己考取駕照後想做的一件事。 安俞真在節目中提及保險理賠時說：「如果對方是責任方的話，他們肯定會說去韓醫院看病。」這句話引發了廣大韓醫師的不滿，他們認為這是一種對韓醫醫院的貶低。

安俞真在節目上表示：「我對駕車有一定的幻想，尤其會想像自己處理保險理賠的過程。」她在談到「新挑戰」時提到了駕駛和交通事故後的保險理賠問題，她還說：「我覺得能做到這些才算真正成為大人。」



安俞真透露保險是自己親自辦理的，節目主持人張度練「戲精上身」，即刻模仿交通事故後捂著後頸的情景，安俞真說道：「我也曾想像過這種場景，像電視劇裡看到的那樣受傷後捂著脖子下車。 網上有人說，如果是對方責任的話，他會提議去韓醫院看病。」一番話聽得製作團隊哈哈大笑，她反問：「不可以說嗎？ 這只是我在網上看到的，不能這麼做吧。」



相關場景火速在韓醫師之間傳播開來，韓國傳統醫學會方面表示，「已經確認了該內容，但不會發佈任何正式立場。」儘管如此，一些韓醫師對此表示不滿，認為安俞真的言論過於草率，「把韓醫院描述成一個負面的地方」。 不少網友也紛紛加入討論，稱：「不要看安俞真年紀輕就欺負她啊，她又沒說錯」、「可是在我國，韓醫院確實給人的印象不好」、「專門收治『尼龍患者』的地方」（尼龍患者：」尼龍」的日語發音衍生出的俚語，指的是那些假裝真實但其實是假的人。 最常見的用法是指那些不是患者，但為了騙取賠償金或保險金等目的而住院的人）、「上節目連話都不能說了嗎？？ 只要對自己不利，就不允許其他人開口???」、「聽說韓醫師論壇裡已經給安俞真貼上了標籤」等。

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