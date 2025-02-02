Apink新春来台开唱!大喊：「新的一年就能与PANDA们度过实在太有意义了」

实力女团Apink队长朴初珑带著成员尹普美、郑恩地、金南珠与吴夏荣5人共同於大年初四绝美降临台北举办「2025 Apink 7th CONCERT [PINK NEW YEAR] In TAIPEI」，看到现场满满的PANDA（官方粉丝名），Apink满是欣喜在蛇年祝福，除了带著最精彩丰富的歌单，也希望所有的PANDA能够在一开春就顺心如意笑容满载，「今年是我们出道14周年，对Apink来说深具意义！」

一开场，Apink一身纯白小洋装礼服宛如精灵，带来了最强告白歌 ，紧接著立刻邀请粉丝搭乘时光机，献上经典回忆杀 、 与 组曲，一连几首下来，让现场所有PANDA感受Apink超强舞台魅力。不仅如此，绝对只能在「Apink 7th CONCERT」现场听得到的，是她们特别送给台粉的礼物，包括Sam Smith的 、Britney Spears的 、DAY6的 、Tyla的 ，甚至还有来自电影「红磨坊」的世纪典藏好歌 等，都是特别为本次演唱会而练习的曲目。



最可爱的莫过於初珑、普美、恩地、南珠与夏荣与粉丝的闲话家常，尤其是普美为了粉丝，特地学了一长段中文问候，眼看她超认真盯著字幕机说出一句句中文，虽然文句很长。粉丝大部分都超欢乐的「有听没有懂」，但还是给予满满掌声与肯定，毕竟这挑战精神是相当难能可贵的。而她也害羞地说：「下次来的时候，我会做更多功课！」，不过换到夏荣说起中文时，可就字正腔圆一听就懂：「你们有像我们一样想你们吗？我们很想你们！」，让一旁的恩地不禁大赞「很厉害」，也一边好奇请教她说了什么。随后恩地感性表示，能在新年一开始就跟大家见面非常有意义，恩地也创意造字，期待未来大家以后新年彼此说「HAPPY NEW YEAR！」时，可以说成「HApink（HAPPY+Apink） NEW YEAR！」。



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