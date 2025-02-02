【有片】SM娛樂為挖到RIIZE元彬有多拼！破例派人去首爾站專程接回：「下車瞬間就可能被別家搶走」

韓國SBS電視塔昨日播出了SM娛樂30週年特別節目《K-POP The Beginning ： SMTOWN 30》第二部，介紹及回顧SM娛樂的新人挖掘及培訓系統，分享了aespa、NCT WISH、RIIZE成員是如何被星探找到。

從90年代的街頭開始到現在的SNS、短影音平台，SM娛樂的星探系統一直在與時俱進地發展，舉凡學校、補習班、熱門景點等青少年經常出沒的地方，都有SM星探的身影。

aespa成員Karina就是IG私訊挖角的成功案例，而且在國中和高中時期分別接到2次來自SM不同星探的私訊。 NCT WISH成員SION也是通過IG私訊獲得SM星探聯絡。





RIIZE成員元彬的被挖過程尤其有趣。 元彬說：「像平常一樣放學回到家，躺在床上時突然收到私訊。 對方說是SM，我以為是詐騙。 心想就當是上當受騙，去參加試鏡吧。」



SM藝人開發中心負責人回憶道：「一開始開會時看到元彬的影片，聽說是住在蔚山的朋友，我就讓職員去首爾站把他接回來。 一般情況下我們不會去迎接（試鏡的人），但他自己來公司，在首爾下車的瞬間就可能被其他公司帶走，所以我讓人去接。 最終是我們的職員把他接來公司。」



에셈아티스트개발센터장님이 원빈 캐스팅할때 서울도착하는순간다른회사에서채갈수도있다고 서울역으로데리러가라햇댘 원래마중안나가는데 pic.twitter.com/xbU5Qjkdhx — w (@1bini_) February 1, 2025

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