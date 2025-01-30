這個小鎮到底要有多少假情侶〜《加州汽車旅館》李世榮與羅人友終於坦白心意，相愛的人能以朋友身份相處嗎（EP.5–6）

[有雷]從首爾再度回到久違的家鄉，李世榮身邊跟著一位護花使者，當然自己也聽聞初戀情人羅人友已有論及婚嫁的對象，雖然自己聲稱初戀已經結束，但李世榮心中卻無法那麼乾脆。
池江熙（李世榮飾）發現以前只會約她一起共享一杯冰淇淋的千延秀（羅人友飾）似乎已不再只屬於她，難掩失落。不過父親精心請江熙的朋友們一起舉辦了屋頂歡迎派對，看著大家的笑容，讓江熙想起了兒時歡樂的回憶，大家的純真笑容似乎都沒有變，過了這些年大家應該在這裡生活的相當愜意，只有她自己受不了小鎮的流言蜚語而離開，前往首爾過著Loser的生活。
總穿梭在江熙身邊的富三代金錫京，早就成為大家討論的話題人物，於是江熙拜託他在汽車旅館工程結束前，假扮她的「官方男友」，這樣看著延秀的母親帶著他身邊的學妹尹蘭雨，讓江熙也不至於太沒面子。不過即便如此，千延秀仍然會暗中送上解憂的冰淇淋，但江熙已不願再接受他的安慰。
鎮上即將舉辦重要的韓牛慶典，不過為了慶典所實施的交通管制路線，正好影響到江熙汽車旅館的水泥車行進路線，可能導致工程延宕而無法準時開業。延秀帶領著好友們四處奔走，說服在地長輩們將慶典的舉辦地點移往別處，使得江熙能夠順利施工。江熙雖然也自行去拜託一些老鄉親長輩，但她以往在家鄉的名聲並不好，不如這些友人們的幫忙來得有效果，讓江熙感到挫敗。
江熙想起延秀爺爺臨終前交給她保管的一組對戒，要她在延秀有了適合對象的時候轉交給延秀。江熙向延秀確認尹蘭雨的父母是否健在，以達成爺爺的遺願。在爺爺墳前將這對戒交給延秀，因為自己的家庭背景不完整而無法達到爺爺臨終前的期待，於是決定揮別這段感情，不過收到戒指的延秀卻追了上來，告訴江熙其實尹蘭雨並不是他的未婚妻，兩人也只是為了合開寵物醫院，尹蘭雨也希望不被家中逼著相親，而暫時假裝是情侶。
雖然延秀與江熙都坦承了自己的感情狀況，不過令江熙在意的仍然是延秀那個愛鬧事的媽媽，江熙覺得自己的父親就是因為協助延秀媽媽處理她身邊的麻煩事，而在江熙母親難產時父親沒能趕回，讓江熙失去了母親以及即將誕生的弟弟妹妹。於是江熙問「你能夠徹底擺脫你媽媽嗎？」讓延秀難以回答。江熙終於短暫回到首爾，思考了許久，再回到家鄉向延秀提議，兩人成為朋友比較好，關係更為持久，不過延秀表達不願意，因為兩人的情感早已不可能再回到一般朋友……
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