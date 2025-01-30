这个小镇到底要有多少假情侣〜《加州汽车旅馆》李世荣与罗人友终於坦白心意，相爱的人能以朋友身份相处吗（EP.5–6）

[有雷]从首尔再度回到久违的家乡，李世荣身边跟著一位护花使者，当然自己也听闻初恋情人罗人友已有论及婚嫁的对象，虽然自己声称初恋已经结束，但李世荣心中却无法那么干脆。
池江熙（李世荣饰）发现以前只会约她一起共享一杯冰淇淋的千延秀（罗人友饰）似乎已不再只属於她，难掩失落。不过父亲精心请江熙的朋友们一起举办了屋顶欢迎派对，看著大家的笑容，让江熙想起了儿时欢乐的回忆，大家的纯真笑容似乎都没有变，过了这些年大家应该在这里生活的相当惬意，只有她自己受不了小镇的流言蜚语而离开，前往首尔过著Loser的生活。
总穿梭在江熙身边的富三代金锡京，早就成为大家讨论的话题人物，於是江熙拜托他在汽车旅馆工程结束前，假扮她的「官方男友」，这样看著延秀的母亲带著他身边的学妹尹兰雨，让江熙也不至於太没面子。不过即便如此，千延秀仍然会暗中送上解忧的冰淇淋，但江熙已不愿再接受他的安慰。
镇上即将举办重要的韩牛庆典，不过为了庆典所实施的交通管制路线，正好影响到江熙汽车旅馆的水泥车行进路线，可能导致工程延宕而无法准时开业。延秀带领著好友们四处奔走，说服在地长辈们将庆典的举办地点移往别处，使得江熙能够顺利施工。江熙虽然也自行去拜托一些老乡亲长辈，但她以往在家乡的名声并不好，不如这些友人们的帮忙来得有效果，让江熙感到挫败。
江熙想起延秀爷爷临终前交给她保管的一组对戒，要她在延秀有了适合对象的时候转交给延秀。江熙向延秀确认尹兰雨的父母是否健在，以达成爷爷的遗愿。在爷爷坟前将这对戒交给延秀，因为自己的家庭背景不完整而无法达到爷爷临终前的期待，於是决定挥别这段感情，不过收到戒指的延秀却追了上来，告诉江熙其实尹兰雨并不是他的未婚妻，两人也只是为了合开宠物医院，尹兰雨也希望不被家中逼著相亲，而暂时假装是情侣。
虽然延秀与江熙都坦承了自己的感情状况，不过令江熙在意的仍然是延秀那个爱闹事的妈妈，江熙觉得自己的父亲就是因为协助延秀妈妈处理她身边的麻烦事，而在江熙母亲难产时父亲没能赶回，让江熙失去了母亲以及即将诞生的弟弟妹妹。於是江熙问「你能够彻底摆脱你妈妈吗？」让延秀难以回答。江熙终於短暂回到首尔，思考了许久，再回到家乡向延秀提议，两人成为朋友比较好，关系更为持久，不过延秀表达不愿意，因为两人的情感早已不可能再回到一般朋友……
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