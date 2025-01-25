這狀態就是20歲大學生吧！破格金髮+白皙皮膚，這是「人間洋娃娃」吧

凍齡女演員朴寶英出道近20年，首次展現破格髮型。

最近朴寶英飛赴法國巴黎參加時尚秀，難得以全新造型示人，出道多年來常以淺髮色亮相的她將頭髮染成了金色，粉絲大讚是「人間洋娃娃」。

日前，朴寶英還通過個人社交媒體公開近況，寫道：「昨晚的秀真的是魔法般的體驗！#AmiParis #AmiFW25」，並附上了幾張照片。 公開的照片中，她搭配了格紋圖案的寬大西裝外套和迷你裙，既時尚又經典，展現了獨特的魅力。



黑色尖頭高跟鞋和層次感十足的金色短髮髮型，極大地提升了她特有的可愛魅力。 高跟鞋的搭配讓朴寶英的腿部線條更加突出，展現了模特般的身材比例。 在此次巴黎時裝周上，朴寶英參加了法國品牌「Ami25秋冬秀」並將品牌特有的經典風格完美演繹成她個人的獨特造型。 即使在荒涼的空間中拍攝的姿勢照中，她依然展現出高貴的氛圍，彰顯了她獨一無二的存在感。 她還搭配了一款淡綠色的迷你包，這一造型既現代又經典，吸引了眾多時尚粉絲的目光。



此外，朴寶英將以tvN電視劇《未知的首爾》和Netflix電影《我們的浪漫電影》與觀眾們見面。



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