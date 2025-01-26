听到金钟国要请喝咖啡！柳演锡、车太铉和刘在锡开始乱加购商品，最后花了快13万韩币 XD

「属龙俱乐部」的车太铉、金钟国作为嘉宾出演刘在锡、柳演锡主持的《只要有空，》本季最后一集，这集真的超爆笑！

这集播出中，金钟国提议玩「用筷子夹生姜」的游戏，夹到最小片的人就中奖（付午餐钱），为了牵制对方，过程真的超激动又超幼稚，最后刘在锡输了由他买单。吃完午餐后大家决定去喝咖啡，金钟国就大方表示：「咖啡我来请客吧！咖啡当然得由我请客了！」刘在锡和柳演锡听到都惊呼。



金钟国趁机炫耀，表示手机里有（星巴克）的 APP：「我在 APP 里面加值很多钱！」刘在锡和柳演锡点完咖啡后，柳演锡就拿出一包咖啡豆问能不能买，金钟国：「买啊...演锡啊！买啊...当然可以。」这时车太铉又拿出一个保温瓶要一起结帐。

接著刘在锡看到一个包包，直接拿给金钟国看，金钟国：「可爱吗？给我...」虽然刘在锡一直说不用，但金钟国就说：「买一个给罗恩（刘在锡的女儿），或是嫂子。我也没地方花钱，给我！」下一秒刘在锡马上问店员有没有新的 XD



最后花费12万7700元韩币（约2900台币），大家看到都吓到，金钟国还直接改用信用卡结帐。柳演锡：「但是...钟国哥说简单买杯咖啡来喝...」刘在锡：「节果跟我花的钱差不多。」没想到大家还是偷偷看眼色，听到他额度不够改用其他信用卡刷，车太铉就说：「该不会刷了这一笔，额度就爆掉了吧？」不过车太铉也提到只要跟金钟国见面，就会打给孩子问有没有需要的，虽然对自己很小气，但对其他人还是很大方啊！



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