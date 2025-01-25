这状态就是20岁大学生吧！破格金发+白皙皮肤，这是「人间洋娃娃」吧

冻龄女演员朴宝英出道近20年，首次展现破格发型。

最近朴宝英飞赴法国巴黎参加时尚秀，难得以全新造型示人，出道多年来常以浅发色亮相的她将头发染成了金色，粉丝大赞是「人间洋娃娃」。

日前，朴宝英还通过个人社交媒体公开近况，写道：「昨晚的秀真的是魔法般的体验！#AmiParis #AmiFW25」，并附上了几张照片。 公开的照片中，她搭配了格纹图案的宽大西装外套和迷你裙，既时尚又经典，展现了独特的魅力。



黑色尖头高跟鞋和层次感十足的金色短发发型，极大地提升了她特有的可爱魅力。 高跟鞋的搭配让朴宝英的腿部线条更加突出，展现了模特般的身材比例。 在此次巴黎时装周上，朴宝英参加了法国品牌「Ami25秋冬秀」并将品牌特有的经典风格完美演绎成她个人的独特造型。 即使在荒凉的空间中拍摄的姿势照中，她依然展现出高贵的氛围，彰显了她独一无二的存在感。 她还搭配了一款淡绿色的迷你包，这一造型既现代又经典，吸引了众多时尚粉丝的目光。



此外，朴宝英将以tvN电视剧《未知的首尔》和Netflix电影《我们的浪漫电影》与观众们见面。



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