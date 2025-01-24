劉在錫爆「公車站發熱長椅比金鍾國家溫暖」 金鍾國狂解釋，車太鉉：別說了～你會結不了婚 XD

由劉在錫、柳演錫主持的《只要有空，》在21日播出本季最後一集，由「屬龍俱樂部」的車太鉉、金鍾國作為嘉賓出席。

當天，劉在錫、車太鉉、金鍾國對公車站的新文物感嘆不已，令他們吃驚的新文物是公車站的「發熱長椅」。劉在錫一發現後就和大家分享：「最近都有熱墊，哇～真的好溫暖！」金鍾國本來「嘴硬」地說：「我不會冷～我只是體驗看看。」結果一坐下馬上讚嘆。



車太鉉笑著說：「這個是五顆星好評！」金鍾國再次大讚「大韓民國真的太棒了！」上了公車之後，金鍾國又說：「如果沒有人的話關掉嗎？一直開著有點浪費耶！」一旁的柳演錫突然好奇金鍾國家會不會開暖氣，他說：「我都不開暖氣耶！」劉在錫也抱怨：「跟鍾國家相比，剛才的椅子更溫暖！你們無法克服他們家的地板，那個根本是冰塊。」



接著，金鍾國表示因為一個人住，所以客廳不開暖氣，在客廳穿長款羽絨衣就可以了，如果兩個人以上就有開暖氣的意義。劉在錫無語地反駁：「那為什麼我們去你家4小時都不開？」金鍾國回應：「因為只來了一下子啊！」金鍾國還強調如果結婚的話，因為都在一起，所以一定會開暖氣，聽到他的話，車太鉉氣憤地說：「別再說了...你真的會結不了婚。」真的很擔心好友一輩子結不了婚（？ XD



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