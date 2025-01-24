【韓網熱門】金秀賢正面擊碎腦殘CP粉的幻想

一名妄想粉（可以理解為腦殘CP粉）在金秀賢的Bubble留言：「請和金智媛結婚，在IG公開放閃。 請告訴所有人，你們深愛彼此、是彼此的唯一。 趕快蓋章說智媛歐尼是歐巴的，一定要抓住智媛歐尼，一定！！因為世上只有一個像智媛歐尼這樣漂亮又可愛的人，請務必抓住她，一定一定要結婚！金秀賢金智媛一定要結婚！金秀賢妻子金智媛，金智媛丈夫金秀賢。 」

金秀賢看到了這則留言，回覆道：「kkkk希望大家現在就把電視劇當電視劇看吧kk」



韓國網友評論：

1. 妄想粉真的讓人無言，金秀賢做得很棒

2. 金秀賢一定收到了非常多這類訊息，實在忍不住才會公開回覆吧

3. 經常在YouTube和Shorts看到這種留言，居然對演員本人也說啊

4. 《淚之女王》已經是一年前的劇了，也許他從那時開始一直深受其擾

5. 能傳這麼長的訊息表示已經訂閱很久了，金秀賢這段時間該有多辛苦啊

6. 被妄想粉纏上的演員好可憐

7. 在他們眼裡，兩位演員就算穿的衣服不是同一品牌、只是顏色相似，都會被認為是情侶單品，真的太超過

8. 所謂妄想粉其實是精神病吧

9. 演員像這樣劃清界限很好，很明智

10. 盡可能地溫和，但又堅定而乾脆，good！

11. 有些藝人一開始在Bubble很活躍，後來逐漸不再發言，可能就是因為這種妄想粉太多吧...

12. 把那則訊息保存下來昭示眾人真不錯，精神病這種事情就應該讓大家都知道

13. 公開處刑令人感到心情舒暢kkk

14. 內容太過分了吧，有點可怕

15. 這種人是有什麼操作手冊嗎？ 跟我家演員妄想粉的措辭一模一樣，真是C8

16. 這個妄想粉可能要轉成黑粉了，所以我才討厭妄想粉啊

17. 人怎麼會變成這樣呢，如果有病就趕快去醫院吧

出處：https://theqoo.net/hot/3584531055

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