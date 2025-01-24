刘在锡爆「公车站发热长椅比金钟国家温暖」 金钟国狂解释，车太铉：别说了～你会结不了婚 XD

由刘在锡、柳演锡主持的《只要有空，》在21日播出本季最后一集，由「属龙俱乐部」的车太铉、金钟国作为嘉宾出席。

当天，刘在锡、车太铉、金钟国对公车站的新文物感叹不已，令他们吃惊的新文物是公车站的「发热长椅」。刘在锡一发现后就和大家分享：「最近都有热垫，哇～真的好温暖！」金钟国本来「嘴硬」地说：「我不会冷～我只是体验看看。」结果一坐下马上赞叹。



车太铉笑著说：「这个是五颗星好评！」金钟国再次大赞「大韩民国真的太棒了！」上了公车之后，金钟国又说：「如果没有人的话关掉吗？一直开著有点浪费耶！」一旁的柳演锡突然好奇金钟国家会不会开暖气，他说：「我都不开暖气耶！」刘在锡也抱怨：「跟钟国家相比，刚才的椅子更温暖！你们无法克服他们家的地板，那个根本是冰块。」



接著，金钟国表示因为一个人住，所以客厅不开暖气，在客厅穿长款羽绒衣就可以了，如果两个人以上就有开暖气的意义。刘在锡无语地反驳：「那为什么我们去你家4小时都不开？」金钟国回应：「因为只来了一下子啊！」金钟国还强调如果结婚的话，因为都在一起，所以一定会开暖气，听到他的话，车太铉气愤地说：「别再说了...你真的会结不了婚。」真的很担心好友一辈子结不了婚（？ XD



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