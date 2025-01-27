李浚赫真的紅了！網友挖2年前舊料，慶祝繪本被選為「青少年推薦」卻配這張圖！網友：還以為自己點錯APP 【多圖】美爆了！韓國國立中央博物館推出全新周邊，傳統特色融合現代創意、好評如潮一上架就斷貨 過年有Disney+就不怕劇荒！多部最新熱門韓劇《照明商店、揭密最前線、來自地獄的法官、熱血司祭2》一次看個夠～

當開始有網友瘋狂翻找某位明星的舊物料，那就說明他/她真的紅了！上個月還在節目中詢問同僚柳演錫「電視劇在海外爆紅後心情如何」的李浚赫，很快也體驗到了這一心情。

李浚赫和韓志旼主演的《我的完美秘書》已開播，開播後兩人實際冒出的火花更是溢出銀幕，收視節節高升，從第一集的5.2%飛升至第4集的11.3%，第二週就破11%收視率並登上韓國Netflix之冠！這對男帥女靚且演技實力相當的組合成為近期觀眾和網友們瘋狂「挖掘」的對象。尤其是李浚赫扮演的「爹系秘書」劉恩浩更是迷倒廣大女觀眾，誰不想有一個他這樣顏值爆表、能力超群、心思細膩的秘書（男友）呢？



最近就有網友挖出了李浚赫的趣事，才知道他不僅帥，還有一點不自知的幽默感。 李浚赫曾親自參與裝作了童話繪本《再見，爆米花》，「爆米花」是他養了11年的寵物犬。在狗狗去世之後，李浚赫製作了手機遊戲《再見，爆米花》，受到廣大手機用戶的喜歡，一度登下載榜單榜首。 2022年12月李浚赫又和畫家合作發行了同名童話繪本，還捐出了畫本的全部版稅，用來救助動物。

2023年的時候，《再見，爆米花》被國立兒童青少年圖書館選定為「推薦圖書」，李浚赫透過IG分享了這一事情，寫道：「《再見，爆米花》被國立兒童青少年圖書館選定為『推薦圖書』，謝謝大家。」 但是配圖卻是他在新電影《犯罪都市3》中兇猛的劇照，似乎下一秒就要和人打架一般。逗得網友和粉絲們留言評論：「我以為 app出現了問題，退出之後又重新進來」、「怎麼可以做到文字和照片毫不相干的」、「如果沒被選中你又會發什麼照片」、「要不你重新選張照片？」 、「看來我不說聲『恭喜』的話，就會被你暴揍一頓吧」等。



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