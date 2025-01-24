熱門韓劇《玉氏夫人傳》的【8大金句】給人活下去的勇氣！林知衍逆襲成大善人：「將來不管做什麼，記得都要為自己而做」

推薦大家過年期間可以全家一起觀賞的優質古裝韓劇，由林知衍（林智妍）與秋泳愚（秋英宇）主演的《玉氏夫人傳》迎來大結局，目前是同時段的收視冠軍，網友更大讚故事反轉精彩、毫不拖戲，男女主角非常有CP感。

本劇講述奴婢出身的狗德（林知衍 飾）意外成為貴族小姐玉太永，不分貴賤、善待身邊的人，為他們爭取更好的生活，真正是一位大善人！成允謙（秋泳愚 飾）也為了守護她不惜付出所有，成為她最堅實的後盾。



金句一：「這是你自己開拓出來的可貴人生，你充分有資格擁有這個人生。」



金句二：「來～跟著我說，我是最棒的，我很厲害！」而且要大聲一點～。



金句三：「讓那些天天辛苦度日的人感到幸福，哪怕是一下子也好，讓他們得以忘卻疲憊，那不就是藝人們所擁有的力量嗎。」



金句四：「將來不管做什麼，記得都要為你自己而做。」



金句五：「你們所搶走的並不只是錢財，還有珍貴的夢想，你們哪怕是以命償還，也無法前往極樂世界。」



金句六：「不需要太過努力和激烈競爭，也能過得幸福。」



金句七：「無論是挫折還是失敗，他都得親自經歷，得自己吃過苦之後，才有辦法加以克服。」



金句八：「我人生中最幸福的日子正在進行中，完全不知道我們將會面對什麼事，這就是那麼幸福的日子。」



古裝韓劇《玉氏夫人傳》將於1月25-26日在「黃Viu」迎來精彩大結局，香港觀眾亦可一併收看最新集數。

（接下來談及大結局前的最新劇情，請謹慎往下拉）



女主狗德好不容易和初戀男主修成正果，但還是被人揭發了假扮玉太永小姐的身份，被抓起來關押，準備面臨嚴苛的審問，不過一切未成定局，最後她能否迎來幸福結局？未來又將過著怎樣的人生，令人非常好奇！！



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