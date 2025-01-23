姜泰伍&李先彬「惡緣」浪漫喜劇《馬鈴薯研究所》預告公開：當鄉村研究員遇上資本主義男該如何心動！

透過熱門韓劇《非常律師禹英禑》爆紅的姜泰伍退伍新作，搭檔《酒鬼都市女人們》實力備受肯定的李先彬，新劇《馬鈴薯研究所》公開首波預告和雙人海報啦！好期待～～。

這部充滿新鮮氣息的 tvN 浪漫喜劇《馬鈴薯研究所》公開了最新預告，影片中充滿輕鬆愉快又令人心動的氛圍，讓人更加好奇他們將如何展現這段故事。



▼《馬鈴薯研究所》首波預告：在只愛馬鈴薯的李先彬面前，突然出現的姜泰伍！比新鮮馬鈴薯還要清新的浪漫喜劇登場。



劇情講述了人生以馬鈴薯為中心的研究員－金美京（李先彬 飾），某天，冷酷的原則主義者－蘇白虎（姜泰伍 飾）闖進了她的生活，兩人如旋風般展開了一段治癒系的浪漫喜劇。





劇中，愛上馬鈴薯的研究員金美京是一位爽朗且直率的人物，因蘇白虎的出現，她的生活開始經歷戲劇性的改變。蘇白虎雖然擁有能讓人回憶起初戀的明朗笑容，但實際上是一位冷酷無情的原則主義者。當他來到這個無法用原則解釋的馬鈴薯研究所後，遇上了難以預測的金美京，人生也隨之發生改變。



《馬鈴薯研究所》共12集，將於3月1日晚上9點20分首播。



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