【韓網熱門】從aespa來看，偶像似乎沒必要太早出道

現在很多2010年生、2012年生的小孩都出道了，aespa則是是年齡足夠才出道的感覺。 所以她們的概念更豐富多樣，年齡層也都差不多，給人感覺彼此之間的關係很好。 現在的孩子們真的太早出道了... 感覺還沒經曆青春期就出道。 即便20歲出道也不晚啊。

Karina和Giselle是2000年出生，出道時20歲; Winter是2001年出生，出道時19歲; NingNing是2002年出生，出道時18歲。



韓國網友評論：

1. 從精神健康角度看，也是20歲之後出道明顯更好

2. BLACPINK也是全員成年的時候出道的啊，我也覺得比起讓太小的孩子出道，讓當了很久練習生的成年人出道比較好。 最近的新人裡RIIZE不算太小，很喜歡

3. 因為像成熟的女生，反而讓女粉絲更加瘋狂。 說實話，十五六歲的小孩不管對男生還是女生來說都很難成為本命...

4. 至少完成義務教育、中學畢業之後再當練習生或出道吧，現在的偶像們太小了

5. 同意，比起太年幼像小孩一樣，我也喜歡至少20歲的、稍微成熟、帶有姐姐氣質的kkk

6. 為什麼要寫這麼長的文章來為「aespa老了」護航？

7. 最近的偶像幾乎都是國小或國中學歷，這真的有點問題。 甚至NewJeans的Hyein連小學都沒畢業，雖然說是她自己的選擇...

8. 每次發這種文章，就總有人跳出來說以前也有很年輕的孩子出道，但說到底，從以前開始就讓14歲、15歲的孩子出道的偶像業界本身不就是很詭異嗎？ 那些孩子剛剛進入青春期，卻被剝奪睡眠、飲食不足、過度操勞

9. 反而是大肆炒作年齡小才是真的讓人無語...

10. 以前Girl's Day素珍年紀和Karina一樣時就被罵年紀大、被叫做「姨母」。 比起以前，現在對偶像的年齡確實更寬容了

11. 十幾歲出道，如果像NewJeans那樣走極致清純路線還情有可原。 但問題是，他們卻讓十幾歲的小孩來詮釋20代中半也能消化的Girl Crush、可愛、性感等概念，這就有問題了吧

12. 真的，因為太小就出道，才會發生像NewJeans那樣的情況啊

出處：https://pann.nate.com/talk/373829122

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