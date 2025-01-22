李浚赫&申惠善Netflix懸疑新劇《Lady Doir》劇本圍讀照公開！《秘密森林》後時隔8年二搭

Netflix於22日宣布製作全新影集《Lady Doir》，由曾在《秘密森林》合作過的李浚赫和申惠善擔任主演，今日公開第一張合照。

《Lady Doir》講述了一個即使是假的，也想成為名品的女人「莎拉金」（申惠善 飾）與追蹤她慾望的男人「武慶」（李浚赫 飾）之間的故事。（*是Doir不是Dior迪奧哦！XD）



申惠善飾演高端品牌亞洲分部總裁莎拉金，這是一個名字廣為人知但實際上難得一見的神秘人物。 在上流社會的閃耀世界中，她一夜之間被指為一宗身份不明謀殺案的加害者，引發了對其隱秘身世的好奇。



李浚赫飾演執著於案件調查的刑警武慶，以銳利的目光緊追不捨。 在調查的過程中，莎拉金的多重身份逐漸被揭開，包括她的真名、年齡、職業和背景等。



《Lady Doir》的製作陣容堅強，導演金鎮民以其扎實的執導功力受到廣泛讚譽。 此外，還有曾參與電影《犯罪都市》、Netflix影集《保健教師安恩英》《假面女郎》的攝影導演周成林，Netflix影集《魷魚遊戲》的剪輯導演南娜英，以及服裝導演趙尚景等人共同參與製作。

申惠善和李浚赫曾在2017年電視劇《祕密森林》中合作過，時隔8年，永恩秀和徐東載通過《Lady Doir》再次聚首，新劇將通過Netflix向全球觀眾公開。

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