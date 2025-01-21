宋慧喬為《黑祭司2：闇黑修女》學吸煙，提前練習6個月！出道30年首拍靈異驚悚片原因公開
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宋慧喬為《黑祭司2：闇黑修女》學吸煙，提前練習6個月！出道30年首拍靈異驚悚片原因公開

電影   2025年1月21日   星期二10:00   Sani  

（封面圖源：TVDaily，《黑祭司2：闇黑修女》劇照）

由宋慧喬和全余贇（全汝彬）等主演的電影《黑祭司2：闇黑修女》昨日下午在首爾舉辦媒體試映會暨記者會，宋慧喬談到第一次出演神秘學類型電影的契機，以及為詮釋角色做出的特殊準備。

（圖源：《黑祭司2：闇黑修女》海報）

《黑祭司2：闇黑修女》是一部靈異驚悚片，作為2015年《電影《黑祭司們》的續作，講述一群人為拯救被強大惡靈附身的少年，投身於禁忌儀式的故事。 宋慧喬表示原本就很喜歡看恐怖電影，媽媽也喜歡恐怖片和靈異驚悚電影，母女倆經常一起賞片。

而這部作品與她格外有緣：「拍完《黑暗榮耀》後，我並不想再次回到愛情故事類型中，因此一直在尋找以類型劇為主的劇本。 當時讀到了《黑祭司2：闇黑修女》的劇本。 雖然明知將會是一個艱難的挑戰，但我很好奇或許能展現出我所不知道的全新表情，因此決定接拍。」
（圖源：《黑祭司2：闇黑修女》劇照）

宋慧喬在片中飾演尤妮婭修女，對這一角色的純樸與堅韌感到敬佩：「根據劇本，尤妮婭修女一心想拯救被惡靈附身的孩子，但如果換作是我自己，可能會糾結很久。 在拍攝時，我與導演和搭檔全余贇（全汝彬）都懷著『因為我們是修女」的心態投入角色。」
（圖源：《黑祭司2：闇黑修女》劇照）

這一角色與宋慧喬以往的形象都十分不同，也是她第一次在電影中演吸煙戲。 因為宋慧喬本身不吸煙，為此十分苦惱，從電影開拍前6個月就開始練習吸煙。 電影開頭第一幕就是尤妮婭吸煙的特寫畫面，宋慧喬說：「我不想做得很假，所以在電影拍攝期間，不僅用心練習演技，也努力練習吸煙。」
（圖源：《黑祭司2：闇黑修女》劇照）

《黑祭司2：闇黑修女》由宋慧喬、全余贇（全汝彬）、李陣鬱、文佑鎮主演，將於1月24日在韓國與台灣同步上映。

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