IVE張員瑛展示粉絲心：「從11歲開始就一直看《拜託了冰箱》」透露最想見的廚師是《黑白大廚》崔鉉碩

我跟張員瑛一樣，也是看《拜託了冰箱》長大的！！！以前真的太喜歡這部綜藝節目了。

昨晚（19日）播出的JTBC綜藝節目《拜託了冰箱》中，女團 IVE 成員張員瑛與喜劇演員李恩智一同出演，並請求廚師利用冰箱內的食材製作料理。



當天，張員瑛透露：「《拜託了冰箱》在2014年首次播出，當時我才11歲。雖然無法收看直播，但一定會透過重播來觀看。」展現了對節目的深厚感情。當被問及「最想見的廚師是誰？」時，她毫不猶豫地提到崔鉉碩，吸引了大家的目光。

張員瑛表示：「我很喜歡看《黑白大廚》，尤其是您做比目魚海帶湯時的料理風格，完全是我的菜！」展現了自己的粉絲心情。聽到這番話，崔鉉碩露出滿足的笑容，表示：「努力做料理真是值得了。」引來眾人羨慕的目光。



然而，兩位主持人金聖柱和安貞桓並未輕易放過這一幕，開玩笑說：「張員瑛在事前訪談中提到『崔鉉碩廚師真是個幸運的人』，這是否意味著他能走到這裡完全是靠運氣呢？」試圖激起更多笑料。

面對這樣的「指控」，張員瑛有些慌張地解釋道：「我不是那麼說的。我覺得人在生活中一定要有運氣的加持。實力者若再加上運氣，那就是最棒的。而崔鉉碩廚師就是這樣的人。」崔鉉碩聽後點頭表示認同，並說：「這我非常同意。」

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞