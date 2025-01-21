SEVENTEEN圆佑、珉奎最新双人写真询问度超高！「老室友」用截然不同的魅力展现「猫狗」时刻

【影片、多图】这么伟大的两张脸...不能只有我看到！一定要分享给大家看看啊～。

SEVENTEEN的圆佑与珉奎成为了《DICON》杂志第26期的主角，他们「用眼神就能心意相通」的第一张宣传照就引发热烈讨论。



之后陆续推出的宣传影片也展现了粉丝所喜爱的「猫狗」时刻，还有他们如黑色电影主角般的独特魅力。本次用《白色午夜》（White Midnight）为主题，捕捉了这对现实就是同居室友的深夜时光，充满吸引力的面貌，也让人直呼太迷人了。





两人作为长期的室友，展现了非比寻常的默契，彷佛将宿舍生活搬上了台面，一起看电视、玩迷你车，甚至还打起了游戏。

圆佑微笑著说：「我们现在只要看眼神，就能知道对方想要什么。」珉奎则拍著圆佑的肩膀，补充道：「和他在一起，我感到放心又有安全感。」



两人还互写了信，记录了对SEVENTEEN出道10周年的感想、想对CARAT传达的话、新目标以及现场拍摄的点滴花絮。



此次《DICON》共推出圆佑与珉奎的个人版A、B两款，以及他们的单元版，共计五种版本，展现他们各自与共同的魅力。当中附赠的特典也相当丰富，包括照片卡、压克力迷你车留言牌、四格照片、金属钥匙圈、海报、桌历、照片贴纸等特别赠品。预售已开跑，截止时间为30日晚上11点59分。



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