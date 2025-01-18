《鱿鱼游戏2》不是李政宰、李炳宪推荐！T.O.P 坦率吐露：「因人脉争议想过要退出，但想报答导演的信任」

T.O.P （崔胜铉）在《鱿鱼游戏2》饰演因 YouTuber 李名器（任时完 饰）推荐投资加密货币失败而破产的落魄饶舌歌手「萨诺斯」一角，他因债务问题参加了游戏。

近日，T.O.P 接受采访，也提到出演《鱿鱼游戏2》的理由。就加入《鱿鱼游戏2》的过程表示：「第一次收到制作公司的试镜提议，收到剧本之后，『萨诺斯』这个角色也有很多我羞愧的过去和需要面对的部分，所以也有很多苦恼。」



接著，T.O.P 表示：「如果出演这部作品，感觉会成爲我的形象标本的角色，因此真的很苦恼，也思考很多时间。在这期间拍摄了试镜影片，转角给给制作公司，因为导演看好我，所以见了面，进行多次剧本阅读，之后导演要求我再拍一次影片，所以我就再拍了一次，就这样确定出演了。」

虽然通过选秀过程加入《鱿鱼游戏2》，但是有人指出，是不是因爲与主李政宰、李炳宪有交情才被选角，引发「人脉选角争议」。对此，T.O.P 表示：「我其实极度讨厌给别人添麻烦，但是看到报导后，看到因为我一个人又给伟大的作品添麻烦的情况，我就崩溃了，所以也曾想过要退出。但是，一直以来和我一起配合过很多『萨诺斯』角色并进行设计的导演再次给了我自信，说可以做到，我认爲报答导演信任的方法就是负责任地完成。」表达出演《鱿鱼游戏2》的理由。



对於为什么是以演员身份回归？T.O.P 坦率地表示：「在过去的10年里，没有人来找过我，导演向我伸出援助之手，我认爲报答导演的信任才是我的道理。因爲这份感激之情，我鼓起了勇气，所以从角色准备开始，尽了最大的努力。」



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