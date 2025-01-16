韓男上節目痛訴「我老婆出軌邊佑錫了」：為他已經花了一台車的錢！

一部《背著善宰跑》讓男主角「善宰」的扮演者、演員邊佑錫火遍全亞洲，人氣飛升，直接從3、4線明星一躍成為最新頂流，不知迷倒多少粉絲。 最近一名男性做客綜藝節目，爆料自己的妻子是邊佑錫的忠實粉絲。

日前公開的 tvN STORY《金昌旭秀3》以「勉為其難地生活」為主題進行，一位投稿者透露：「我的妻子出軌了，對象是一個身高187厘米，擁有帥氣面容和甜美嗓音的年下男。 即便是我看來也完美到讓我感到自慚形穢，而這個人正是《背著善宰跑》的演員邊佑錫。」他表示，妻子的手機桌面和電腦桌面都換成了邊佑錫的照片，甚至為了獲得周邊商品還與商店職員暗中「勾結」。

這位男性投稿者繼續表示：「用在追星上的總金額相當於一輛中型轎車的價格。 妻子以二手交易為由，說需要用車，結果搬回了一尊190cm高的邊佑錫立牌。」



丈夫還吐槽道：「妻子在看到邊佑錫出演的電視廣告時，會露出陶醉的表情，而面對我時黯然失色。」聽完這番話之後，嘉賓黃宰勝表示：「最渴望妻子愛意眼神的人其實是丈夫，丈夫的神情就像一盞快熄滅的蠟燭。」金昌旭則注意到了投稿者的妻子正坐在觀眾席中雙手捂嘴笑，丈夫還表示平時從未見過妻子這樣的笑容，金昌旭隨即吐槽：「你們打算什麼時候離婚？」



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