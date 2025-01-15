《我的完美秘書》金度勳這幕竟練過，大唱GD〈CRAYON〉！韓志旼&李浚赫這幕本來能更曖昧？

《我的完美秘書》昨（14）日釋出最新第3、第4集花絮，又是讓觀眾狂敲碗「還想看更多」的時刻。

昨日釋出的花絮場景主要是男女主角姜智允（韓志旼飾演）和劉恩浩（李浚赫飾演）吃辣炒年糕攤、禹正勛（金度勳飾演）和鄭秀賢（金允慧飾演）幼兒園初見面，還有劉恩浩為了讓Peoplez金永洙科長（許棟元飾演）和吳慶花組員（徐惠媛飾演）和好而舉辦的聚餐。

禹正勛身為Peoplez重要投資人，自告奮勇替聚餐買單一幕，他拿出黑卡的手勢原來是一段魔術，沒注意還不曉得演員金度勳的巧思！徐惠媛相當好奇詢問，金度勳熱心一步一步教，說是自己前晚看YouTube學的魔術，還唱了一段G-DRAGON（GD）名曲〈CRAYON〉：「我的信用卡是黑卡能無限全部都刷──」



而僅次於第4集Ending「到底有沒有親下去」名場面‎外，最讓人心動的大概劉恩浩當姜智允黑騎士代替喝酒一幕，演出時李浚赫的手碰到韓志旼的下巴後笑出來NG，原來是覺得韓志旼反彈得太大力，他本來只是想表現得驚險一點（曖昧驚險？）稍微碰一下，後來實際拍出來的場面就完全沒碰到了XD。



▼花絮影片



看完花絮，網友更期待第5集了，覺得等待一週時間太漫長，不然就是敲碗更多花絮。按照首週劇組第1、第2集釋出兩支花絮來看，第3、第4集應該也會釋出第二支花絮，大家耐心等等！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞