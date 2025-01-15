《我的完美秘书》金度勋这幕竟练过，大唱GD〈CRAYON〉！韩志旼&李浚赫这幕本来能更暧昧？

《我的完美秘书》昨（14）日释出最新第3、第4集花絮，又是让观众狂敲碗「还想看更多」的时刻。

昨日释出的花絮场景主要是男女主角姜智允（韩志旼饰演）和刘恩浩（李浚赫饰演）吃辣炒年糕摊、禹正勋（金度勋饰演）和郑秀贤（金允慧饰演）幼儿园初见面，还有刘恩浩为了让Peoplez金永洙科长（许栋元饰演）和吴庆花组员（徐惠媛饰演）和好而举办的聚餐。

禹正勋身为Peoplez重要投资人，自告奋勇替聚餐买单一幕，他拿出黑卡的手势原来是一段魔术，没注意还不晓得演员金度勋的巧思！徐惠媛相当好奇询问，金度勋热心一步一步教，说是自己前晚看YouTube学的魔术，还唱了一段G-DRAGON（GD）名曲〈CRAYON〉：「我的信用卡是黑卡能无限全部都刷――」



而仅次於第4集Ending「到底有没有亲下去」名场面‎外，最让人心动的大概刘恩浩当姜智允黑骑士代替喝酒一幕，演出时李浚赫的手碰到韩志旼的下巴后笑出来NG，原来是觉得韩志旼反弹得太大力，他本来只是想表现得惊险一点（暧昧惊险？）稍微碰一下，后来实际拍出来的场面就完全没碰到了XD。



▼花絮影片



看完花絮，网友更期待第5集了，觉得等待一周时间太漫长，不然就是敲碗更多花絮。按照首周剧组第1、第2集释出两支花絮来看，第3、第4集应该也会释出第二支花絮，大家耐心等等！

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