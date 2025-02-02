申东烨揭露初入行被前辈打压内幕：因才华出众被甩十多个耳光，只能一个人躲起来偷偷哭

韩国知名主持人、搞笑艺人申东烨今年已经54岁了，如今的他早就是韩国喜剧圈和主持界中流砥柱一般的存在，是众多明星艺人的大前辈，不用再看其他人的脸色行事。 其实年轻时候的他也经历过艰难的时期，被前辈欺负，只能躲起来一个人哭。

最近申东烨作客了Super Junior东海和银赫的YouTube综艺《东海水与白头山银赫》中。 当东海和银赫询问过去喜剧圈的规矩时，申东烨回忆道：「过去的规矩非常严格，尤其有些人对前、后辈关系特别执著。」接著东海问道：「你有被前辈训斥过吗？」申东烨答道：「不仅是训斥，甚至还被打过巴掌。」这一回答让周围的人都感到吃惊。



申东烨回忆道：「那个时候喜剧演员通常从小角色做起，做一段时间配角后，最有趣的人才会得到自己的段子。 但在我刚出道时就接到了一个短小的段子。 如果用公司来比喻，就是一个低级员工突然得到非常高的晋升。」申东烨认为这让比自己年长许多的前辈感到压力，因此曾有前辈藉著醉酒之意对他恶言相向，甚至还辱駡他：「你这XX，根本没有什么人气，你算什么，哪里来的这么嚣张！」其中一位前辈甚至在酒醉后打了他几十巴掌。 申东烨说：「被打之后，我去了厕所洗脸，然后一个人躲在里面哭。」



听完申东烨的话后，银赫问道：「那位前辈现在还在活动吗？」申东烨回答道：「现在他已经不再活动了。」



申东烨於1991年以SBS特聘喜剧演员身份出道，之后活跃於SBS《动物农场》、KBS 2TV《不朽的名曲》、MBN《现役歌王2》等多个综艺节目中，还有个人YouTube综艺节目，也是年末各大颁奖礼上的御用主持人。

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