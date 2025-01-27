BLACKPINK成員接連宣布SOLO！效率快＋專輯曲目超多首，網友：離開YG就是不一樣！

BLACKPINK 只與YG娛樂續約團體約，成員皆未續個人合約，四名成員也各自展開華麗的個人活動。
Jisoo（金智秀）的新劇《流感》即將在2月7日公開，接著還有電影《全知讀者視角》和電視劇《月刊男友》等作品。日前 Jisoo 也預告即將在2月14日以歌手身份回歸，這也是時隔兩年的音樂作品，讓粉絲們都相當期待！
Jennie 將在3月7日發行首張正規專輯《Ruby》，收錄包括去年10月公開的單曲〈Mantra〉在內的15首歌曲，特別是這次專輯中還將與 Childish Gambino、Doechii、Dominic Fike、Dua Lipa、FKJ、Kali Uchis 等世界級藝人的合作，吸引人們的視線。25日也公告3月6日在美國洛杉磯、3月10日在紐約和3月15日在韓國舉行《The Ruby Experience》演唱會。
ROSÉ 與 Bruno Mars（火星人布魯諾）合作的先行曲〈APT.〉，超洗腦的歌詞和旋律，席捲國內音源榜單1位，進入美國 Billboard 主單曲榜 Hot 100 ，MV 點擊量突破9.5億次，在全球引發熱潮，之後發行收錄12首歌曲的首張正規專輯《rosie》。而 ROSÉ 在近日也參加法國慈善活動「Le Gala des Pièces Jaunes」。
Lisa 去年以〈ROCKSTAR〉為開端，陸續發行〈NEW WOMAN〉、〈Moonlit Floor〉等歌曲，期間在美國紐約 Global Citizen Festival、維多利亞的秘密大秀等演出，還舉行《LISA Fan Meetup in Asia 2024》亞洲巡迴粉絲見面會。另外，Lisa 確定將於2月28日發行首張正規專輯《Alter Ego》（共有12首歌曲）。
成員在這一年努力活動，也有網友就表示：「所有 SOLO 歌曲加起來要比 BLACKPINK 還多了。」今年1月初有韓媒報導，BLACKPINK 將在今年5月發行新專輯，回歸後開始世界巡演，此前梁鉉錫也有提到 BLACKPINK 將在這年啟動世界巡演。
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