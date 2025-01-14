惠利演出擁有社會頂尖0.1％的天才DNA二代！《善意的競爭》變身醫院院長女兒

2月10日的STUDIO X+U電視劇作品《善意的競爭》即將首播，本劇劇情描述韓國激烈競爭的高考，轉學來到韓國頂尖1％的彩花女高的瑟琪，各自展現自己野心的朋友們，以及曾是高考出題委員的父親充滿疑問之死，纏繞著許多謎團。

由惠利飾演劉在伊，鄭秀彬飾演禹瑟琪，江慧媛飾演周藝里，吳宇里飾演崔京等，這些陷入了競爭中毒的10多歲少女們，將發展出一段令人提心吊膽的危險情感，內心世界與他們的關係也將產生變化。今日公開的預告片中也以某人溺水的鏡頭開啟整個故事，接下來就以彩花女高為背景，在學生們面前表現得趾高氣昂的劉在伊，還有與在伊相反的禹瑟琪、周藝<里與崔京，每位學生幾乎都帶有高度警戒心， 旁白講述著「你們認為 競爭是從何時開始的呢？」引發觀眾的好奇。



在伊與瑟琪兩人是完全不同類型的第一名，強調他們是對立的人物。劉在伊一邊問著「瑟琪也在準備韓國大學嗎？」並走向禹瑟琪，並且用充滿好奇心的眼神望向禹瑟琪，兩人緊張的對立關係就此展開。另外還有在鏡子前自拍的周藝里，在頂樓神經質地丟紙團的崔京等，他們的台詞也展現出各自的矛盾與不合。



《善意的競爭》預告片在公開短短的時間內，就相當快速地說明了女學生之間的嫉妒與憧憬，還有他們之間的友情與執著，10幾歲的少女們也像是社會競爭的縮影，寫實的感覺立即吸引了許多觀眾們的視線。在短短30幾秒的快速場景轉換，描繪了四位演員們的眼神、表情以及爆發性的情感，預告影片激發了觀眾們的好奇心。惠利所飾演的劉在伊是全國前0,1％的天才高中生，也是醫療中心院長劉泰俊的女兒，將透過《善意的競爭》展現不同的魅力。



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