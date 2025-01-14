【韓網熱門】孔劉&宋慧喬《慢慢地強烈地》製作費700億！網友不解

頂流宋慧喬和孔劉合作新劇《慢慢地強烈地》（천천히 강렬하게），該劇由《咖啡王子1號店》李允貞導演執導、《我們的藍調時光》盧熙京編劇執筆。

《慢慢地強烈地》以60~70年代的電視界爲背景，講述舞台上的明星和塑造那個明星的電視台人們的故事，是一部時代劇，共有22集，製作費規模約700億韓元以上。

韓國網友評論：

1. 700億？ 22集？

2. 是因為是時代劇嗎？ 所以才要花700億？

3. 盧熙京編劇+700億，還有李允貞導演，一定要好好拍啊

4. 都是我喜歡的演員

5. 不如在youtube上刷影片，現在看電視劇的人不多，搞不懂為什麼要花700億拍一部劇

6. 之前演員們不是還在抱怨沒有工作，怎麼拍一部劇就要花500億、700億啊，有這筆錢還不如多兩部劇呢

7. 頂流演員、頂流編劇的組合，可是我不是很喜歡這個題材

8. 編劇、演員再怎麼出名，也不至於花700億吧

9. 這不是爛尾劇《奶酪陷阱》的導演嗎？

10. 我剛才才看到一則文章在說我國好多小商家都倒閉了，生存困難，這裡居然花700億、500億拍戲，其他人都命懸一線，只有明星們過得富裕

11. 真奇怪，這不是NETFLIX給錢嗎？ 為什麼都在罵劇組

12. 李允貞導演和盧熙京編劇合適嗎？ 我其實有點擔心，700億，反正是美國給錢啊，無所謂

13. 盧熙京編劇並不是很大眾的編劇吧，好奇怪

14. 孔劉+宋慧喬，瘋了

15. 演員的片酬就有500億了吧

16. 我現在已經不期待孔劉的劇了

17. NETFLIX的話，劇組拍攝環境就不用說了，還會給很多錢，為什麼不要呢？

18. 《鬼怪》之後，孔劉的劇都很無趣，不知道這部怎麼樣

19. 時代劇花700億覺得太多了，不過要拍22集唉

20. 花你們的錢了嗎？ 發什麼瘋

21. 6、70年代的劇毫無看點，還不如拍現代劇呢，編劇、導演那麼好，只拍時代劇的話太可惜了

原文：https://theqoo.net/square/3571183409

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞