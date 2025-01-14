【韩网热门】孔刘&宋慧乔《慢慢地强烈地》制作费700亿！网友不解

顶流宋慧乔和孔刘合作新剧《慢慢地强烈地》（천천히 강렬하게），该剧由《咖啡王子1号店》李允贞导演执导、《我们的蓝调时光》卢熙京编剧执笔。

《慢慢地强烈地》以60~70年代的电视界爲背景，讲述舞台上的明星和塑造那个明星的电视台人们的故事，是一部时代剧，共有22集，制作费规模约700亿韩元以上。

韩国网友评论：

1. 700亿？ 22集？

2. 是因为是时代剧吗？ 所以才要花700亿？

3. 卢熙京编剧+700亿，还有李允贞导演，一定要好好拍啊

4. 都是我喜欢的演员

5. 不如在youtube上刷影片，现在看电视剧的人不多，搞不懂为什么要花700亿拍一部剧

6. 之前演员们不是还在抱怨没有工作，怎么拍一部剧就要花500亿、700亿啊，有这笔钱还不如多两部剧呢

7. 顶流演员、顶流编剧的组合，可是我不是很喜欢这个题材

8. 编剧、演员再怎么出名，也不至於花700亿吧

9. 这不是烂尾剧《奶酪陷阱》的导演吗？

10. 我刚才才看到一则文章在说我国好多小商家都倒闭了，生存困难，这里居然花700亿、500亿拍戏，其他人都命悬一线，只有明星们过得富裕

11. 真奇怪，这不是NETFLIX给钱吗？ 为什么都在骂剧组

12. 李允贞导演和卢熙京编剧合适吗？ 我其实有点担心，700亿，反正是美国给钱啊，无所谓

13. 卢熙京编剧并不是很大众的编剧吧，好奇怪

14. 孔刘+宋慧乔，疯了

15. 演员的片酬就有500亿了吧

16. 我现在已经不期待孔刘的剧了

17. NETFLIX的话，剧组拍摄环境就不用说了，还会给很多钱，为什么不要呢？

18. 《鬼怪》之后，孔刘的剧都很无趣，不知道这部怎么样

19. 时代剧花700亿觉得太多了，不过要拍22集唉

20. 花你们的钱了吗？ 发什么疯

21. 6、70年代的剧毫无看点，还不如拍现代剧呢，编剧、导演那么好，只拍时代剧的话太可惜了

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